Les États-Unis affirment que la « manipulation mondiale de l’information » par la Chine menace les libertés | Actualités des médias

La Chine dépense des milliards de dollars par an pour façonner l’image de la Chine par l’influence, la censure et la désinformation dans le cadre d’une campagne à grande échelle qui pourrait menacer les libertés mondiales, ont déclaré les États-Unis.

« Pékin a investi des milliards de dollars pour construire un écosystème d’information mondial qui promeut sa propagande et facilite la censure et la propagation de la désinformation », a déclaré jeudi le porte-parole du Département d’État dans un communiqué suite à la publication du rapport du Global Engagement Center.

Le rapport note que Pékin a utilisé un certain nombre de « méthodes trompeuses et coercitives » pour tenter d’influencer l’environnement international de l’information et « faire plier l’environnement mondial de l’information à son avantage ».

« Si rien n’est fait, les efforts de la RPC vont remodeler le paysage mondial de l’information, créant des biais et des lacunes qui pourraient même conduire les pays à prendre des décisions subordonnant leurs intérêts économiques et sécuritaires à ceux de Pékin », prévient le rapport, faisant référence au pays par les initiales de son responsable. nom, République populaire de Chine.

Ces dernières années, Pékin a intensifié ses campagnes d’influence sur les plateformes de médias sociaux telles que X (anciennement Twitter) et YouTube, en particulier sur des questions brûlantes telles que le Xinjiang, la mer de Chine méridionale et Taiwan, tandis que ses médias d’État ont mis en place des éditoriaux. des partenariats avec des médias traditionnels et en ligne ailleurs dans le monde, allant même jusqu’à acheter le contrôle de médias.

Le rapport américain identifie cinq éléments principaux de la stratégie médiatique mondiale de la Chine : tirer parti de la propagande et de la censure, promouvoir l’autoritarisme numérique, exploiter les organisations internationales et les partenariats bilatéraux, associer cooptation et pression et exercer un contrôle sur les médias de langue chinoise.

Taïwan, l’île autonome revendiquée par Pékin, est depuis longtemps en première ligne de la guerre médiatique chinoise.

Le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu a déclaré à Al Jazeera plus tôt ce mois-ci que Taipei se préparait à ce que Pékin intensifie ses campagnes de désinformation et de désinformation avant les élections présidentielles de janvier.

Il a également souligné la manière dont la Chine avait cherché à présenter le discours sur l’Ukraine aux yeux du peuple taïwanais.

« À partir de la guerre en Ukraine, les Chinois ont poussé les discours russes à Taïwan : « La guerre a été déclenchée par les États-Unis ou l’OTAN et les États-Unis ne sont pas intéressés à aider l’Ukraine. Les États-Unis ne sont pas intéressés par la paix entre l’Ukraine et la Russie, car ils continuent de fournir des armes à l’Ukraine », a déclaré Wu.

«Ils poussent cela jour après jour. Vers le milieu de l’année dernière, nous avons mené une enquête d’opinion publique et la confiance du peuple taïwanais dans les États-Unis a diminué d’environ 10 pour cent. C’est assez significatif.

Le Département d’État a déclaré qu’en 2021, près de 100 influenceurs diffusaient des messages officiels chinois dans au moins deux douzaines de langues sur plusieurs plateformes de médias sociaux à un public combiné de plus de 11 millions de personnes.

Répression, manipulation

Dans d’autres exemples de la tentative de la Chine de façonner le discours mondial, le Département d’État a déclaré que plus de 1 000 comptes en ligne pro-Pékin avaient tenté de supprimer un rapport de Safeguard Defenders, un groupe de défense des droits de l’homme, révélant le fonctionnement par la Chine de commissariats de police présumés à l’étranger dans 53 pays. autour du monde.

Il a noté que les tentatives de Pékin pour façonner son discours s’étendaient également au matériel technologique, citant un rapport de septembre 2021 du Centre national de cybersécurité de Lituanie qui révélait que les téléphones mobiles fabriqués par Xiaomi avaient une capacité par défaut pour censurer une liste d’au moins 449 phrases. Il était désactivé dans les expéditions européennes mais pouvait être activé à distance.

De tels mécanismes reflètent l’espace en ligne strictement contrôlé par la Chine, où les mots, expressions et images jugés sensibles sont impossibles à publier ou rapidement supprimés.

Le rapport américain fait également référence à des partenariats médiatiques développés par la Télévision centrale de Chine (CCTV), qui fournit gratuitement des séquences vidéo et des scénarios télévisés à 1 700 organismes de presse et groupes de médias étrangers. Il a déclaré que ce contenu était « dans de nombreux cas » reconditionné par les médias locaux sans aucune indication sur son origine.

Les journaux d’État tels que le China Daily ont conclu des accords similaires.

La Chine a également cherché à influencer les perceptions à travers des programmes de sensibilisation – en escortant des groupes de diplomates et de journalistes lors de tournées dans la région extrême-ouest du Xinjiang, où les Nations Unies ont accusé Pékin de possibles crimes contre l’humanité pour avoir détenu jusqu’à un million de Ouïghours, pour la plupart musulmans, dans ce pays. camps de rééducation.

Ce mois-ci, un groupe de 22 journalistes venus de plus d’une douzaine de pays, dont la France, la Malaisie, les Philippines et l’Arabie saoudite, ont effectué une visite d’une semaine dans la région.

Un reportage vidéo de CCTV sur la visite a montré les journalistes regardant des danses culturelles et disant à la chaîne qu’ils étaient impressionnés par la paix et la stabilité du Xinjiang, ainsi que par le bonheur de la population.

Un reportage de l’un des journalistes malaisiens présents lors de la tournée comprenait des photographies de couteaux et d’armes à feu provenant d’une « exposition sur les attaques terroristes majeures et les crimes violents ».

La Chine a fait valoir que les camps sont des centres de formation professionnelle nécessaires pour lutter contre « l’extrémisme ».

Les États-Unis ont déclaré que la Chine créait également une « communauté d’autoritaires numériques » en exportant des systèmes de surveillance et de « ville intelligente » du type de ceux largement utilisés dans des endroits comme le Xinjiang. Il ajoute que l’installation de technologies produites par le géant des télécommunications Huawei a également rendu les pays vulnérables à l’influence chinoise.

En novembre 2021, au moins 18 pays utilisaient des middlebox fabriqués par Huawei, qui facilitent et inspectent le trafic Internet sur certains réseaux en ligne pour bloquer l’accès à certains sites.

Les États-Unis font partie des pays qui ont banni Huawei de ses réseaux de télécommunications avancés en raison de préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité compte tenu de ses liens avec Pékin.

Huawei a nié de tels liens.