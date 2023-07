Les États-Unis affirment que la Corée du Nord n’a pas répondu aux tentatives de discuter d’un soldat américain qui a traversé la frontière

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord n’a pas répondu aux tentatives américaines de discuter du soldat américain qui a traversé la frontière lourdement armée, ont déclaré des responsables à Washington, soulignant que les perspectives du militaire pour une libération rapide ne sont pas claires à une époque de hautes tensions et de canaux de communication inactifs.

Pvt. Travis King, qui devait se rendre à Fort Bliss, au Texas, après avoir purgé une peine de prison en Corée du Sud pour voies de fait, s’est rendu en Corée du Nord lors d’une visite civile du village frontalier de Panmunjom mardi. Il est le premier Américain connu détenu en Corée du Nord depuis près de cinq ans.

« Hier, le Pentagone a contacté ses homologues de l’Armée populaire (nord-coréenne). Je crois comprendre que ces communications n’ont pas encore reçu de réponse », a déclaré mercredi à la presse Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain.

Les États-Unis et la Corée du Nord, qui ont combattu pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, sont toujours techniquement en guerre puisque ce conflit s’est terminé par une trêve, et non par un traité de paix, et n’ont aucun lien diplomatique. La Suède a fourni des services consulaires aux Américains dans le passé, mais le personnel diplomatique suédois ne serait pas revenu depuis que la Corée du Nord a ordonné aux étrangers de quitter le pays au début de la pandémie de COVID-19.

Miller a déclaré que le département d’État avait contacté des responsables en Corée du Sud et en Suède. Jeon Ha-kyu, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, a déclaré jeudi que son ministère partageait des informations avec le commandement américain de l’ONU en Corée du Sud, sans donner plus de détails.

Actuellement, il n’y a pas de dialogues actifs connus entre la Corée du Nord et les États-Unis ou la Corée du Sud.

Le motif du passage frontalier de King est inconnu. Un témoin de la même tournée a déclaré qu’elle avait d’abord pensé que sa course était une sorte de cascade jusqu’à ce qu’elle entende un soldat américain en patrouille crier pour que les autres essaient de l’arrêter.

Les membres de la famille de King ont déclaré que le soldat s’était peut-être senti submergé par des problèmes juridiques en Corée du Sud qui pourraient conduire à une démission de l’armée.

King, 23 ans, servait en Corée du Sud en tant qu’éclaireur de cavalerie avec la 1ère division blindée. Il a été libéré plus tôt ce mois-ci de prison. En février, un tribunal de Séoul lui a infligé une amende de 5 millions de wons (3 950 dollars) après l’avoir reconnu coupable d’avoir agressé quelqu’un et d’avoir endommagé un véhicule de police, selon une transcription du verdict obtenue par l’Associated Press. La décision a déclaré que King avait également été accusé d’avoir frappé un homme dans une boîte de nuit de Séoul, bien que le tribunal ait rejeté cette accusation parce que la victime ne voulait pas que King soit puni.

Lundi, King a été escorté à l’aéroport – mais est parti avant de monter dans son avion. On ne sait pas comment il a passé les heures entre ce moment et le moment où il a rejoint la tournée de Panmunjom mardi. L’armée a réalisé qu’il avait disparu lorsqu’il n’est pas descendu du vol au Texas comme prévu.

La Corée du Nord a déjà détenu un certain nombre d’Américains qui ont été arrêtés pour des accusations anti-étatiques, d’espionnage et autres. Mais aucun autre Américain n’était connu pour être détenu depuis que la Corée du Nord a expulsé l’Américain Bruce Byron Lowrance en 2018. Pendant la guerre froide, un petit nombre de soldats américains qui ont fui vers la Corée du Nord sont ensuite apparus dans des films de propagande nord-coréens.

« La Corée du Nord ne va pas ‘attraper et relâcher’ un frontalier. … Cependant, le régime de Kim n’est guère incité à détenir un citoyen américain très longtemps, car cela peut entraîner des responsabilités », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

« Pour Pyongyang, il est logique de trouver un moyen d’obtenir une compensation, puis d’expulser un Américain pour entrée non autorisée dans le pays avant qu’un incident isolé ne dégénère de manière à mettre en péril les intérêts diplomatiques et financiers nord-coréens », a-t-il déclaré.

D’autres experts disent que la Corée du Nord ne rendra probablement pas facilement King car il s’agit d’un soldat qui a apparemment fui volontairement en Corée du Nord, bien que de nombreux anciens détenus civils américains aient été libérés après que les États-Unis aient envoyé des missions de haut niveau à Pyongyang pour garantir leur liberté.

L’affaire King s’est produite alors que la Corée du Nord a intensifié ses critiques à l’égard des États-Unis au sujet de ses récentes mesures visant à renforcer son engagement en matière de sécurité envers la Corée du Sud. Le jour du franchissement de la frontière par King, les États-Unis ont déployé un sous-marin nucléaire en Corée du Sud pour la première fois en quatre décennies. La Corée du Nord a ensuite testé deux missiles avec une portée potentielle pour frapper le port sud-coréen où le sous-marin américain a accosté.

Les rédacteurs de l’Associated Press, Scott Bauer à Madison, Wisconsin, et Melissa Winder à Kenosha, Wisconsin, ont contribué à ce rapport.

Hyung-jin Kim, Associated Press