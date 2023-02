Les États-Unis affirment que la Chine a maintenant plus de lanceurs ICBM qu’elle n’en a, mais les États-Unis ont toujours un avantage nucléaire

L’armée américaine affirme que la Chine possède désormais plus de lanceurs d’ICBM que Washington.

Le Commandement stratégique américain a récemment averti les législateurs de cette évolution dans une note obtenue par Insider.

Cependant, les États-Unis ont toujours un avantage dans le nombre d’ICBM et d’ogives nucléaires dont ils disposent.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Les forces armées chinoises disposent désormais de plus de lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) que les États-Unis, a récemment averti l’armée américaine. Mais il a noté que les États-Unis avaient toujours un avantage nucléaire sur leur grand rival.

Le général Anthony Cotton, commandant du Commandement stratégique américain, a envoyé des notes de service aux commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre des États-Unis fin janvier détaillant l’état des activités ICBM de la Chine en octobre 2022.

“Le nombre de lanceurs d’ICBM fixes et mobiles terrestres en Chine dépasse le nombre de lanceurs d’ICBM aux États-Unis”, a écrit Cotton dans des lettres envoyées aux comités respectifs le 26 janvier, lettres obtenues par Insider. Commandement stratégique américain – ou STRATÉCOM — est responsable des opérations nucléaires, du commandement, du contrôle et des communications.

Cotton a ajouté que le nombre d’ICBM dans l’inventaire actif de la Chine “n’a pas dépassé le nombre d’ICBM dans l’inventaire actif des États-Unis”. Il a également déclaré que “le nombre d’ogives nucléaires équipées sur de tels missiles de la Chine n’a pas dépassé le nombre d’ogives nucléaires équipées sur de tels missiles des États-Unis”.

Cette nouvelle information de STRATCOM intervient deux mois après préoccupations ont été soulevées que la Chine aurait pu dépasser les États-Unis en termes de nombre d’ogives nucléaires qu’elle a sur ses ICBM. L’ancien sénateur du GOP, Jim Inhofe, qui était le membre le plus important de la commission sénatoriale des forces armées jusqu’au début de cette année, a dit à l’époque où les États-Unis n’avaient “vu que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la puissance militaire croissante de la Chine”.

Le Wall Street Journal d’abord signalé les informations non classifiées distribuées par STRATCOM au Congrès plus tôt mardi. Des responsables et des experts américains ont déclaré au point de vente que de nombreux lanceurs chinois ne sont que des silos vides, et les responsables ont également noté que l’avertissement de STRATCOM concernant l’avantage du lanceur chinois n’inclut pas les deux jambes de la triade nucléaire où les États-Unis ont un avantage distinct – les bombardiers à longue portée et sous-marins.

Cela dit, l’avantage de la Chine dans les lanceurs terrestres fixes et mobiles rapproche Pékin de la mise en service d’une capacité ICBM plus robuste.

Dans un 2022 rapport détaillant les capacités et les activités militaires de la Chine, le ministère de la Défense a déclaré que la Chine avait lancé environ 135 missiles balistiques à des fins de test et d’entraînement au cours de l’année précédente – un chiffre supérieur à tous les autres pays réunis, les lancements dans les zones de conflit étant l’exception. Il a ajouté qu’en 2021, la Chine a été observée en train de construire trois champs de silos ICBM, composés ensemble d’au moins 300 nouveaux silos de missiles capables d’abriter les nouveaux missiles chinois à combustible solide, tels que le DF-41, pour une dissuasion plus efficace.

Le rapport a également prédit l’expansion continue de l’arsenal nucléaire chinois. Il a estimé que la Chine avait au moins 400 ogives nucléaires opérationnelles dans son stock et était sur le point d’augmenter ce chiffre jusqu’à 1 500 d’ici 2035. En revanche, les États-Unis ont bien plus de 5 000 ogives dans son arsenal — deuxième au monde après la Russie.

Pour contrer la menace nucléaire posée par la Chine – et aussi la Russie – les États-Unis travaillent sur un nouveau missile coûteux pour remplacer ses ICBM actuels, même s’il faudrait des années avant qu’il ne devienne opérationnel. L’armée américaine a également récemment dévoilé un nouveau bombardier furtif à capacité nucléaireet des travaux sont en cours sur une nouvelle classe de sous-marins lance-missiles balistiques.