Le rapport annuel du Pentagone indique que la Chine possède plus de 500 ogives nucléaires opérationnelles et qu’elle devrait doubler ce chiffre d’ici 2030.

Les États-Unis ont déclaré que la Chine élargissait son arsenal d’armes nucléaires encore plus rapidement que prévu.

La Chine disposait de plus de 500 ogives nucléaires opérationnelles en mai 2023 et était « en passe de dépasser les projections précédentes », a déclaré le Pentagone dans son rapport annuel (PDF) sur la puissance militaire de la Chine, publié jeudi.

Il ajoute que Pékin disposera probablement de plus de 1 000 ogives nucléaires opérationnelles d’ici 2030 et qu’il continuera à développer ses capacités pour garantir que sa modernisation soit « pratiquement terminée » d’ici cette année-là.

Cela resterait cependant considérablement inférieur à l’arsenal nucléaire actuellement déployé par les États-Unis et la Russie, Washington disposant d’environ 1 410 ogives nucléaires et la Russie de 1 550.

La Chine se lance actuellement dans une mission visant à développer de nouvelles armes et à améliorer sa formation militaire dans le cadre d’un important effort de modernisation visant à garantir que le pays dispose d’une armée de « classe mondiale » d’ici 2049.

Outre son expansion nucléaire, le rapport indique que la Chine développe un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux utilisant des armes conventionnelles qui permettrait à Pékin « de menacer de frappes conventionnelles contre des cibles sur la zone continentale des États-Unis, à Hawaï et en Alaska ».

Le rapport du Pentagone, qui fait suite à la publication la semaine dernière d’une évaluation par le Congrès de la posture de défense stratégique des États-Unis, indique que la détermination chinoise à se moderniser était en partie motivée par la conviction que les États-Unis « étaient engagés dans un effort systématique pour réprimer le développement de la Chine, l’empêcher de se développer ». l’unification de Taiwan avec la Chine continentale et le maintien de l’hégémonie mondiale des États-Unis ».

Le rapport note que la Chine avait « amplifié la pression diplomatique, politique et militaire contre Taiwan » en 2022 et intensifié « les actions provocatrices et déstabilisatrices » dans et autour du détroit de Taiwan.

Pékin revendique la démocratie autonome et n’exclut pas le recours à la force pour prendre le contrôle de l’île.

Taïwan a signalé des vols militaires chinois presque quotidiens dans sa zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) autoproclamée, ainsi qu’une activité navale chinoise accrue, notamment par le porte-avions Shandong. Des exercices militaires terrestres ont également eu lieu sur la côte faisant face à Taiwan.

Le mois dernier, Pékin a défendu de telles activités, affirmant qu’elles étaient nécessaires pour « combattre l’arrogance » des séparatistes présumés à Taipei.

Le rapport américain suggère que la Chine « tire également des leçons » de la guerre russe en Ukraine et que les sanctions imposées à Moscou ont probablement encouragé la Chine à faire pression pour améliorer son autosuffisance en matière de défense et sa résilience financière.

Le Pentagone s’est également dit préoccupé par le « refus persistant de l’armée chinoise de s’engager dans des communications militaires avec les États-Unis » à un moment où elle semblait également disposée à s’engager dans des activités opérationnelles plus risquées, notant le nombre croissant d’interceptions. par des avions chinois ou des avions américains.

Un tel comportement « augmente le risque qu’un incident opérationnel ou une erreur de calcul ne dégénère en crise ou en conflit », indique le rapport, soulignant que le ministère de la Défense est déterminé à rouvrir les lignes de communication et à « garantir que la concurrence ne vire pas au conflit ».

Li Shangfu, le ministre chinois de la Défense disparu de la vie publique en août, était sous le coup de sanctions américaines depuis 2018.

Il avait refusé de tenir des réunions avec des responsables américains jusqu’à ce que les sanctions soient levées, et la tentative du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin de tenir des pourparlers lors du dialogue de haut niveau de Shangri-La en juin de cette année n’a abouti qu’à une poignée de main.