Les États-Unis affirment que des responsables russes se sont rendus en Iran pour voir des drones pour la guerre contre l’Ukraine

Les États-Unis affirment que des responsables russes se sont rendus à plusieurs reprises sur un aérodrome iranien au cours des dernières semaines pour voir des drones capables d’attaquer qu’ils cherchent à obtenir pour leur attaque contre l’Ukraine.

L’Iran a montré les drones aux responsables russes à l’aérodrome de Kashan les 8 juin et 15 juillet, a indiqué la Maison Blanche. L’administration Biden a publié des images satellites montrant des drones Shahed-191 et Shahed-129 volant sur l’aérodrome en même temps qu’un avion de transport de la délégation russe était au sol.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a annoncé les conclusions de l’administration.

L’administration dispose “d’informations selon lesquelles le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones”, a déclaré Sullivan dans un communiqué.

Les UAV sont des véhicules aériens sans pilote, ou drones.

“Nous évaluons qu’une délégation officielle russe a récemment reçu une vitrine de drones iraniens capables d’attaquer. Nous publions ces images capturées en juin montrant des drones iraniens que la délégation du gouvernement russe a vus ce jour-là”, a déclaré Sullivan. “Cela suggère un intérêt russe continu pour l’acquisition de drones iraniens capables d’attaquer.”

Sullivan a également déclaré que les États-Unis comprenaient que la visite de juin était la première fois qu’une délégation russe « visitait cet aérodrome pour une telle vitrine ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré vendredi lors d’un appel téléphonique avec son homologue ukrainien que les accusations américaines concernant l’acquisition de drones iraniens par la Russie pour la guerre contre l’Ukraine étaient “sans fondement”.

“Ce type d’affirmations parallèles à la visite de Biden en Palestine occupée, ou en Israël, va dans le sens d’intentions et d’objectifs politiques”, a déclaré Amirabdollahian, selon le site Internet du ministère iranien des Affaires étrangères. “Nous nous opposons à toute initiative qui pourrait conduire à la poursuite et à l’intensification des conflits.”

L’Iran a fourni des drones à ses alliés du Moyen-Orient et a annoncé vendredi sa première division navale transportant des drones dans l’océan Indien.

Cela survient alors que le président Joe Biden se rend au Moyen-Orient pour expliquer sa vision de la région. Il devrait rencontrer samedi des dirigeants arabes en Arabie saoudite et discuter de la mise en œuvre de capacités de missiles et de défense dans la région pour contrer les attaques de drones et de missiles iraniens.

“La Russie parie effectivement sur l’Iran et nous parions sur une région du Moyen-Orient plus intégrée, plus stable, plus pacifique et plus prospère”, a déclaré samedi à la presse un haut responsable de l’administration américaine.

Biden a pressé les pays arabes de renforcer sa position sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Aucun des pays représentés au sommet n’a suivi les États-Unis en sanctionnant la Russie.

Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.