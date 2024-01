Les États-Unis affirment que des missiles Houthis ont tiré sur un cargo et un navire de guerre américain en mer Rouge au milieu de frappes contre les rebelles soutenus par l’Iran

Les rebelles Houthis du Yémen soutenus par l’Iran a tiré un missile balistique anti-navire sur un porte-conteneurs battant pavillon des îles Marshall, détenu et exploité par les États-Unis, appelé le M/V Gibraltar Eagle, ont déclaré lundi l’armée américaine et l’opérateur du navire, alors que le groupe rebelle poursuivait son assaut contre le transport maritime mondial en la mer Rouge. Aucun blessé ni dommage significatif n’a été signalé sur le navire civil, mais le missile a provoqué un incendie sans conséquence dans la cale du navire, a indiqué l’opérateur du navire.

“Plus tôt dans la journée, vers 14 heures (heure locale du Yémen), les forces américaines ont détecté un missile balistique anti-navire tiré vers les voies de navigation commerciale du sud de la mer Rouge”, a déclaré le commandement central de l’armée américaine dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. qui a également confirmé l’attaque du cargo. Le missile précédent “a échoué en vol et a touché le sol au Yémen. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé”.

Les dernières attaques contre des navires commerciaux ont eu lieu un jour après que le CENTCOM a déclaré avoir abattu un missile de croisière antinavire tiré par les Houthis vers le navire de guerre américain USS Laboon alors qu’il opérait dans la mer Rouge. Il s’agit de la première attaque reconnue des Houthis contre un navire de guerre américain depuis que les militaires américains et britanniques ont commencé à frapper les Houthis après des semaines d’attaques du groupe soutenu par l’Iran contre des cargos dans le couloir de navigation crucial.

Getty/iStockphoto



Les Houthis ciblent depuis des semaines des navires commerciaux dans la mer Rouge avec des missiles et des drones chargés d’explosifs, affirmant qu’il s’agit d’une réponse légitime à la crise. La guerre en cours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Le missile qui a été tiré vers l’USS Laboon “a été abattu à proximité de la côte d’Hodeïda (un port sur la côte ouest du Yémen) par des avions de combat américains. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé”, a indiqué le CENTCOM dans un communiqué dimanche soir.

Le président Biden a annoncé des frappes américaines et alliées contre les Houthis dans un communiqué jeudi soir et, rien que vendredi, 28 sites houthis ont été ciblés par des bombes et des missiles lancés depuis les airs et la mer. Les frappes se sont poursuivies tout au long du week-end, les forces américaines ayant frappé samedi un site radar houthi, a rapporté l’AP.



Les Houthis s’engagent à poursuivre leurs attaques en mer Rouge après les frappes menées par les États-Unis 04:31

Les frappes américaines et alliées ont eu pas dissuadé les Houthis de cibler les cargos dans le couloir de navigation vital et Mohammed Abdulsalam, négociateur politique en chef du mouvement rebelle, a déclaré à l’agence de presse Reuters que “les attaques visant à empêcher les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée se poursuivront”.

L’agence britannique des opérations commerciales maritimes a signalé pour la première fois lundi la frappe contre le M/V Gibraltar Eagle, affirmant qu’un “navire a été touché d’en haut par un missile” dans les eaux yéménites. L’agence a exhorté tous les navires transitant par la zone à faire preuve d’une “extrême prudence”, a rapporté le réseau partenaire de CBS News, BBC News.

“À la suite de l’impact, le navire a subi des dommages limités à une cale, mais il est stable et se dirige vers l’extérieur de la zone”, a déclaré Eagle Bulk, l’opérateur américain du navire, dans un communiqué cité par Reuters. “Tous les marins à bord du navire sont confirmés indemnes. Le navire transporte une cargaison de produits sidérurgiques.”

Le Royaume-Uni a participé aux frappes contre les Houthis, que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifiées de « dernier recours » après « une activité diplomatique approfondie » et les avertissements de Washington et de Londres pour que les militants cessent d’attaquer les navires.

“Nous n’hésiterons bien sûr pas à protéger notre sécurité lorsque cela est nécessaire”, a déclaré Sunak.

Israël et le Hamas en guerre Plus

Plus