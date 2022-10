Les États-Unis affirment que des espions chinois se sont mêlés d’une affaire criminelle majeure

Le procureur général Merrick Garland affirme que les agents de Pékin sont intervenus dans la poursuite d’un géant des télécommunications

Deux agents de renseignement chinois présumés ont cherché à interférer avec les poursuites du ministère américain de la Justice contre une société de télécommunications chinoise anonyme, a déclaré le procureur général Merrick Garland lors d’une conférence de presse lundi. Le procureur a dévoilé les charges retenues contre un total de 13 personnes, dont dix ressortissants chinois.

Guochun He et Zheng Wang sont accusés d’avoir tenté d’entraver une enquête sur l’entreprise, qui, selon l’Associated Press, est Huawei sur la base d’indices contenus dans les documents judiciaires non scellés lundi. Les deux officiers du renseignement chinois auraient contacté une personne qui s’est avérée être un agent infiltré du FBI en 2017, cherchant à obtenir des informations sur des témoins, des preuves au procès et de nouvelles accusations potentielles. Lui, qui aurait payé 41 000 $ en Bitcoin pour les informations fournies par le contact de la paire, a également été accusé de blanchiment d’argent. La “informations prétendument sensibles” fourni par l’agent du FBI comprenait un document caché décrivant un faux plan pour rafler les dirigeants de Huawei aux États-Unis.

Wang Lin et trois autres ressortissants chinois ont été accusés d’avoir cherché à obtenir des technologies et des équipements sensibles sous le couvert d’un institut universitaire chinois sur une période de 10 ans et d’avoir interféré avec des manifestations qui “aurait été embarrassant pour le gouvernement chinois.« Deux autres personnes ont été arrêtées et cinq autres inculpées pour avoir prétendument harcelé un ressortissant chinois vivant aux États-Unis pour qu’il rentre en Chine au nom de Pékin.

“Les cas d’aujourd’hui montrent clairement que les agents chinois n’hésiteront pas à enfreindre la loi et à violer les normes internationales dans le processus», a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco aux journalistes.

Bien que des mandats aient été émis pour l’arrestation des 13 cibles, autres que les deux déjà en détention, il est peu probable qu’elles soient appréhendées, selon l’AP.

Huawei a été accusé de fraude bancaire en 2019 et en 2020 de complot de racket, de vol de secrets commerciaux et de violations des sanctions, des accusations qui ont également été portées contre la directrice financière de l’entreprise, Meng Wanzhou, après son arrestation à l’aéroport de Vancouver en 2018. Après près de trois ans en résidence surveillée sur ce que Pékin a décrit comme «totalement fabriqué», Meng a finalement été renvoyée chez elle en Chine en septembre 2021, mais les accusations portées contre son entreprise sont restées, et Huawei n’a pas le droit de faire des affaires aux États-Unis. Washington s’est également appuyé sur ses alliés en Europe et en Australie, les pressant d’exclure Huawei de leur infrastructure télécoms.