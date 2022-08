Les États-Unis affirment qu’Al-Qaïda ne s’est pas regroupé en Afghanistan

Un rapport de l’ONU a averti ce printemps qu’Al-Qaïda avait trouvé “une liberté d’action accrue” en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir. Le rapport a noté qu’un certain nombre de dirigeants d’Al-Qaïda vivaient peut-être à Kaboul et que la hausse des déclarations publiques d’al-Zawahri suggérait qu’il était capable de diriger plus efficacement après la prise du pouvoir par les talibans.

“Cela semble être une évaluation trop rose au point d’être légèrement myope”, a déclaré Colin P. Clarke, analyste de la lutte contre le terrorisme au groupe Soufan, une société de conseil en sécurité basée à New York, à propos de l’analyse du renseignement. Il a ajouté que le résumé en dit « peu sur les perspectives à plus long terme d’Al-Qaïda ».

La mort d’Al-Zawahri a une fois de plus braqué les projecteurs sur Al-Qaïda qui, après la mort d’Oussama ben Laden en 2011, a été largement éclipsée par un rival parvenu, l’État islamique. De nombreux analystes du terrorisme ont déclaré que Saif al-Adel, un haut responsable d’Al-Qaïda recherché par le FBI dans les attentats à la bombe contre deux ambassades des États-Unis en Afrique de l’Est en 1998, était susceptible de succéder à al-Zawahri. On pense qu’il vit en Iran.

« Fondamentalement, je trouve l’évaluation d’IC ​​convaincante », a déclaré Daniel Byman, professeur à l’Université de Georgetown, faisant référence à la communauté du renseignement américain et à sa nouvelle analyse d’Al-Qaïda en Afghanistan. M. Byman a par le passé exprimé son scepticisme face à une menace renaissante d’Al-Qaïda.

Mais d’autres experts de la lutte contre le terrorisme n’étaient pas d’accord. L’un des points litigieux concernait les affirmations figurant dans le résumé du renseignement selon lesquelles Al-Qaïda n’avait pas reconstitué son réseau de menaces en Afghanistan et qu’al-Zawahri était la seule personnalité majeure qui cherchait à rétablir la présence d’Al-Qaïda dans le pays lorsque lui et sa famille se sont installés à Kaboul cette an.

“Zawahri était LE chef d’Al-Qaïda, donc sa protection par les talibans alors qu’il fournissait des conseils plus actifs au groupe était en soi une reconstitution”, a écrit Asfandyar Mir, expert principal à l’Institut américain pour la paix, dans un e-mail. .