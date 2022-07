Les États-Unis affirment la sécurité de la Grèce face à la belligérance turque

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lundi, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a rencontré son homologue grec Nikolaos Panagiotopoulos pour discuter de la récente vente d’avions de combat F-35 et de la coopération américano-grecque en mer Égée et dans la région de la Méditerranée orientale.

Les tensions sont montées ces derniers mois entre les deux pays de l’OTAN, la Turquie proférant une série de menaces contre la Grèce.

Victoria Coates, ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré à propos de la réunion : « La Grèce est un partenaire essentiel en Méditerranée orientale qui a joué un rôle fondamental dans l’établissement de la coordination de l’énergie et de la sécurité dans la région. position contradictoire, nous aurons besoin de plus de coopération avec la Grèce, pas moins.”

Selon l’Associated Press, la Grèce et la Turquie ont des relations tendues sur une multitude de questions, notamment des revendications concurrentes de frontières maritimes qui affectent les droits d’exploration énergétique en Méditerranée orientale. Les tensions ont éclaté en 2020 au sujet des droits de forage exploratoire dans des zones de la mer Méditerranée où la Grèce et Chypre revendiquent leur propre zone économique exclusive, ce qui a conduit à une impasse navale.

La Turquie affirme également que la Grèce viole les accords internationaux en militarisant les îles de la mer Égée. Athènes dit qu’elle doit défendre les îles – dont beaucoup se trouvent près de la côte turque – contre une attaque potentielle utilisant la grande flotte turque de péniches de débarquement militaires.

Lors d’un exercice militaire majeur le mois dernier, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, selon les médias, a déclaré : “Une fois de plus, nous appelons la Grèce à cesser d’équiper les îles qui sont sous statut civil et à agir conformément aux accords internationaux. Je suis Je ne plaisante pas, je suis sérieux. Cette nation est déterminée, si elle dit quelque chose, elle la suivra.

En mai, Erdoğan a déclaré qu’il cesserait de parler avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, après l’avoir accusé d’avoir persuadé Washington de ne pas vendre d’avions de chasse F-16 aux Turcs lors d’un voyage aux États-Unis.

Lors de la conférence de presse de lundi, le secrétaire Austin a déclaré : « La relation de défense entre les États-Unis et la Grèce n’a jamais été aussi solide. Nous remercions tout particulièrement la Grèce d’avoir accueilli l’activité de soutien naval américain dans la baie de Souda, qui est la pierre angulaire de notre relation de défense.

Son homologue grec a déclaré que la Grèce “a réaffirmé l’importance d’un partenariat de défense stratégique de société fort, profond et sans cesse croissant entre les États-Unis et la Grèce” et a souligné les “deux mises à jour de l’accord de coopération en matière de défense mutuelle en 2019”.

Le ministre Panagiotopoulos a notamment fait référence à la vente d’avions de combat F-35 à l’armée grecque : « Une nouvelle étape importante de ce partenariat stratégique est sans aucun doute l’acquisition du chasseur F-35 de pointe, une étape majeure pour notre dissuasion et même une interaction, une coordination et une interopérabilité plus étroites entre les forces armées de la Grèce et des États-Unis.”

La vente d’avions de combat américains à la Turquie a été un sujet controversé ces dernières années, alors qu’Erdoğan engage les forces turques dans le combat en Syrie au prix de la belligérance envers les alliés et les intérêts américains. Erdoğan a menacé de bloquer l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’OTAN, a mené une intervention limitée et des raids dans le nord de l’Irak et, à ce titre, la Chambre des représentants des États-Unis a récemment ajouté de nouveaux barrages routiers au projet de Biden de vendre l’avion de chasse F-16 à la Turquie.

La Turquie a fait face à de vives critiques de la part de l’administration Trump et des législateurs lorsqu’elle a acheté le système russe de défense antimissile S-400, ce qui a conduit à des sanctions américaines en 2020. À l’époque, les responsables américains ont sonné l’alarme que l’accord S-400 avec la Russie pourrait mettre en danger l’OTAN. la sécurité et compromettent le partage de renseignements américano-turcs.

“Le ministre grec de la Défense cherchera probablement des assurances auprès du gouvernement américain qu’il ne vendra pas de F-16 à la Turquie sans des garanties plus solides de la part de la Turquie, y compris que les violations de l’espace aérien par les avions turcs ne se poursuivront pas”, a déclaré Sinan Ciddi, un chercheur principal non résident spécialisé dans la politique intérieure et la politique étrangère turques à la Fondation pour la défense des démocraties. “Sans cela, la Grèce tentera probablement de faire pression sur l’administration Biden pour qu’elle ne soutienne pas les ventes de F-16 à la Turquie.”

