Les États-Unis affirment avoir mené des frappes en Syrie contre une cible liée au CGRI iranien

“Les frappes d’aujourd’hui étaient nécessaires pour protéger et défendre le personnel américain”, a déclaré le colonel Joe Buccino, directeur des communications du Commandement central américain, dans un communiqué. « Les États-Unis ne recherchent pas le conflit, mais continueront à prendre les mesures nécessaires pour protéger et défendre notre peuple », a-t-il ajouté. Les forces américaines sont en Syrie pour combattre l’État islamique.

Aucune victime ni aucun dégât n’ont été signalés lors de l’attaque du 15 août contre l’avant-poste éloigné de Tanf, une garnison stratégiquement située près du poste frontière entre la Syrie et l’Irak. L’avant-poste se trouve à proximité d’une importante route d’approvisionnement terrestre utilisée par l’Iran pour faire passer des armes en Syrie et à ses alliés du Hezbollah.

Un certain nombre d’attaques passées contre l’avant-poste ont été attribuées à l’Iran, notamment en octobre dernier et en juin, des avions russes ont frappé une section de la base habitée par les combattants de l’opposition syrienne – après avoir donné aux forces américaines un préavis d’une demi-heure.

L’Iran a recruté des Syriens locaux pour les milices alliées à Deir al-Zour, fournissant des services que le gouvernement profondément méfiant ne peut pas fournir et s’enracinant dans une province stratégique qui pourrait favoriser les intérêts régionaux de Téhéran même après la fin de la guerre civile syrienne et le soutien de l’Iran au président Bachar al-Assad n’est plus aussi vital.