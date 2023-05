Les États-Unis adoptent plusieurs stratégies dans la région indo-pacifique

Les États-Unis ont accéléré ces derniers mois leurs accords de sécurité et de coopération dans la région indo-pacifique, renouant des liens étroits avec les Philippines, renforçant la coopération avec l’Australie et négociant de vastes accords de défense et de coopération avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais alors même que les États-Unis courtisent la région, les pays d’Asie et du Pacifique doivent peser les coûts et les avantages de leurs alignements dans le cadre d’intérêts complexes en matière de sécurité, d’économie et d’environnement.

Bien qu’il n’y ait pas de détails officiels sur les accords, ils incluent un soutien économique ciblé, des efforts pour lutter contre le changement climatique, une aide aux secours en cas de catastrophe, ainsi qu’une présence militaire américaine élargie au cours des 10 prochaines années et un soutien à la surveillance des activités illicites comme la pêche illégale dans le proximité immédiate du pays. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme de nombreux pays de la région élargie, entretient de solides relations commerciales avec la Chine, mais valorise son statut de non-aligné et son engagement envers ses propres priorités nationales au-dessus de la concurrence des « grandes puissances ».

Le président de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, insiste sur le fait que l’accord de défense n’est qu’une mise à jour d’un précédent pacte de défense et que son pays ne sera pas utilisé comme base américaine dans un conflit entre les États-Unis et la Chine. « Nous entretenons une relation saine avec le gouvernement chinois et c’est un partenaire commercial important », a déclaré Marape lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’État Antony Blinken dans la capitale, Port Moresby, la semaine dernière.

Les dirigeants de 14 nations insulaires du Pacifique étaient à Port Moresby la semaine dernière dans le cadre d’un partenariat régional avec les États-Unis, visant à approfondir les liens économiques et de sécurité pour aider à repousser ce que le président Joe Biden a appelé la «coercition économique» de la Chine dans la région à un White Sommet de la Chambre l’année dernière.

Les efforts pour courtiser les nations des îles du Pacifique viennent également dans la foulée d’une coopération renouvelée en matière de défense avec les Philippines. Ce partenariat s’est étiolé sous l’ancien président philippin Rodrigo Duterte, mais l’accord de coopération renforcée en matière de défense (ECDA) a été rétabli sous le président Ferdinand Marcos Jr. et permet aux États-Unis de baser des troupes dans des installations militaires spécifiques aux Philippines.

Le Japon et la Corée du Sud ont également convenu d’investir davantage dans leurs armées, et la coopération entre les deux nations s’est intensifiée sous un nouveau leadership et avec des menaces accrues de la part de la Chine et de la Corée du Nord. Et le Quad – le groupe de coopération en matière de défense, d’économie et de politique composé des États-Unis, de l’Australie, du Japon et de l’Inde – est à son plus fort à ce jour.

Bien que les efforts des États-Unis pour coopérer avec les pays d’Asie et du Pacifique aient récemment produit de bons résultats, de nombreux pays de la région ne voient pas la coopération avec les États-Unis comme étant dans leur intérêt. Et tout mouvement positif dans ces relations peut avoir autant à voir avec l’agression ou la mauvaise gestion des relations de Pékin qu’avec ce que les États-Unis ont à offrir.

Il ne peut pas vraiment y avoir qu’une seule stratégie indo-pacifique

Les États-Unis sont confrontés à de nombreux défis dans leurs relations dans la région Asie-Pacifique ; Les guerres horribles, le colonialisme pur et simple, la destruction de l’environnement et l’ingérence secrète dans la politique ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les pays d’Asie et du Pacifique doivent se méfier ou rejeter une relation avec les États-Unis.

Le Japon et la Corée du Sud entretiennent des relations de défense de longue date avec les États-Unis, qui sont tous deux sortis d’un conflit. Les États-Unis ont des bases militaires au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale parce qu’ils ont occupé le Japon pendant cette période ; en échange d’un Japon constitutionnellement pacifiste, les États-Unis ont accepté de défendre le pays tant qu’ils pourraient y placer des troupes et du matériel.

À la fin des hostilités de la guerre de Corée, la Corée du Sud n’avait aucun moyen de se défendre contre le Nord plus fort, ce qui a abouti au traité de défense mutuelle entre les États-Unis et la République de Corée en 1953. Au fil des décennies, les deux pays d’Asie de l’Est sont devenus des puissances économiques et ont également construit leurs propres forces de défense, mais ont eu du mal à coopérer en grande partie à cause de la colonisation de la péninsule coréenne par le Japon au début du XXe siècle.

« Le Japon et la Corée du Sud ont été le maillon incroyablement faible, la jambe faible de ce triangle trilatéral pendant des années, à la grande frustration des objectifs américains et des stratèges américains », a déclaré à Vox Brian Harding, expert principal pour l’Asie du Sud-Est à l’Institut américain pour la paix. « Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il y a des problèmes dans cette relation, mais stratégiquement, cela a été un vrai problème pour les États-Unis, donc une relation trilatérale plus étroite entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud est un nouveau développement majeur », en particulier lorsqu’il s’agit de traiter avec la menace militaire et nucléaire venant de la Corée du Nord.

Le Japon en particulier s’est engagé à accroître sa puissance militaire, évitant sa position pacifiste de plusieurs décennies pour contrer les menaces de la Corée du Nord et de la Chine. « La menace est […] un conflit militaire sur le détroit de Taiwan et à cause de la proximité géographique du Japon, à cause de l’alliance américano-japonaise, et parce que les ressources militaires américaines au Japon sont considérées comme essentielles pour tout type d’intervention militaire américaine viable dans la crise de Taiwan – à cause de cela, s’il y a un quelconque conflit à Taiwan, il y a une forte probabilité que la Chine attaque le territoire japonais », a déclaré Mike Mochizuki, professeur agrégé de sciences politiques et d’affaires internationales à l’Université George Washington, à Vox dans une interview en janvier.

La relation des États-Unis avec les Philippines est moins simple et plus difficile ; Pour commencer, la relation entre les deux nations est fondée sur le colonialisme, qui a en fait poussé les Philippines à expulser les forces américaines du pays pendant plus de deux décennies. Et bien que Marcos soit devenu proche des États-Unis au cours de son court mandat, son prédécesseur était « le président le plus pro-Chine de l’histoire des Philippines », a déclaré Derek Grossman, analyste principal de la défense à la société RAND, à Vox.

Un défi encore plus grand pour les États-Unis en termes de coopération est l’Asie du Sud-Est. Bien que les États-Unis aient des accords de coopération militaire avec la Thaïlande et Singapour – qui accueillent plus de troupes américaines que les Philippines – le non-alignement reste une priorité absolue pour les pays d’Asie du Sud-Est.

Le non-alignement est toujours une force puissante, en particulier dans les pays du Sud, selon Blake Herzinger, chercheur au Centre d’études des États-Unis à Sydney. « Bien que le non-alignement soit peut-être passé de mode, nous ne parlons plus beaucoup du mouvement des non-alignés à moins que vous ne soyez très impliqué en Asie du Sud-Est et dans le Sud global, c’est toujours un intérêt national vital pour la plupart des pays. – ils s’accrocheraient toujours à ce non-alignement et ils le voient dans leur meilleur intérêt. Comme Vox l’a rapporté précédemment, le mouvement de non-alignement a commencé pendant la guerre froide et a attiré des pays qui ne se souciaient pas d’être pris dans la compétition des grandes puissances.

Alors comme aujourd’hui, ces nations, principalement dans le monde en développement, donnaient la priorité à leurs propres intérêts comme la croissance économique et la gouvernance dans un contexte post-colonial. Bien qu’il ne soit pas interdit aux pays non alignés d’avoir des relations sécuritaires ou économiques avec les pays dits des grandes puissances, la principale priorité du groupe est de maintenir l’indépendance des pays membres et d’éviter les accords formels avec les grandes puissances.

La coopération avec la Chine est une nécessité pour la plupart des habitants de la région

En dehors de ses relations avec le Japon et la Corée du Sud, et dans une certaine mesure avec les Philippines, les États-Unis doivent faire face au fait que de nombreux pays de la région – et avec lesquels ils recherchent des relations – n’ont pas d’armée, a déclaré Harding. . « En termes de politique de défense américaine et d’engagement dans la région des îles du Pacifique, c’est en fait un défi un peu difficile pour l’art de gouverner américain », a-t-il déclaré. « Il n’y a que trois armées dans la région des îles du Pacifique : la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji et les Tonga. Donc, bien qu’il y ait un énorme intérêt au Pentagone, à INDOPACOM, sur la façon de se concentrer davantage sur le Pacifique, il n’y a pas beaucoup de partenaires.

C’est donc par nécessité que les États-Unis offrent de la flexibilité à ces nations ainsi qu’un soutien non militaire comme le contrôle des eaux territoriales et les secours en cas de catastrophe.

Les pays du Pacifique Sud peuvent à leur tour inciter les États-Unis et leurs partenaires à prêter attention à leurs besoins spécifiques en jouant les États-Unis et la Chine l’un contre l’autre – une tactique que la Papouasie-Nouvelle-Guinée semble avoir utilisée à bon escient récemment. Ces nations sont également plus susceptibles de se tourner vers les États-Unis pour des investissements après avoir constaté les dommages qu’un accord d’investissement chinois a causés aux Îles Salomon.

Dans l’ensemble, une tactique efficace semble simplement offrir une alternative à la Chine alors qu’elle s’engage dans une politique étrangère agressive et exploitante, a déclaré Herzinger. « Nommez un pays qui borde [China]ou même dans la même région, qu’il n’intimide pas sans relâche, inutilement – même quand tout va bien.

Il est possible que les décideurs politiques américains soient plus à l’aise avec le fait que les pays de la région coopéreront également avec la Chine parce qu’ils doivent servir leurs propres intérêts. Et aucun niveau de coordination, de dialogue régional ou de coopération militaire et économique ne peut changer le fait que les relations américano-chinoises sont à leur plus bas niveau depuis des décennies, avec peu de possibilités de conversation entre les responsables gouvernementaux aux plus hauts niveaux.

Cependant, offrir des investissements, de l’attention et de la diplomatie à ces pays peut être le seul outil disponible.