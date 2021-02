Les États-Unis administrent environ 2,4 millions de coups par jour, un nouveau sommet; Vaccin Johnson & Johnson autorisé. Dernières mises à jour du COVID-19

Les États-Unis ont administré vendredi le plus de vaccins en une journée à ce jour, avec près de 2,4 millions de vaccins administrés, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention samedi.

La nouvelle intervient alors que les États-Unis ont autorisé un troisième vaccin COVID-19 samedi soir. Un comité consultatif de la Food and Drug Administration a voté à l’unanimité vendredi pour recommander l’autorisation du vaccin candidat de Johnson & Johnson pour une utilisation chez les adultes, ouvrant la voie à une autorisation d’utilisation d’urgence.

Pendant ce temps, la Chambre a approuvé le programme de secours de 1,9 billion de dollars COVID-19 du président Joe Biden tôt samedi, une étape clé pour une mesure qui fournirait à des millions d’Américains 1400 dollars de paiements de relance, accélérerait la distribution de vaccins et prolongerait l’aide au chômage tout au long de l’été. La mesure se dirige maintenant vers le Sénat où elle fait face à un chemin rocailleux dans la chambre uniformément divisée.

Également dans l’actualité:

►Le gouvernement fédéral a accepté d’acheter 100000 doses d’un traitement COVID-19 par Eli Lilly, a annoncé vendredi la société. Le médicament, le bamlanivimab, est un anticorps monoclonal, ce qui signifie qu’il imite l’un des anticorps naturels que le système immunitaire utilise pour combattre le virus. La FDA a autorisé le médicament à la fin de l’année dernière.

►Le gouvernement fédéral a soutenu 441 centres de vaccination communautaires aux États-Unis, dont 171 dotés de personnel fédéral, a déclaré Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19. Deux nouveaux sites de vaccination fédéraux ont également été annoncés vendredi, à Chicago et à Greensboro, en Caroline du Nord.

►La Côte d’Ivoire est devenue le deuxième pays à recevoir une cargaison de vaccins COVID-19 de l’initiative mondiale COVAX. Le premier envoi a été envoyé au Ghana mercredi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 511000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 113,6 millions de cas et 2,5 millions de décès. Plus de 96,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 72,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Ils se sont rencontrés sur Bumble. Elle affirme qu’il l’a maltraitée et tué ses chiens. Maintenant, elle parle pour aider d’autres survivants de violence domestique qui se sentent isolés au milieu du COVID-19.

USA TODAY suit les actualités de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

La baisse de la demande de tests COVID-19 pourrait exposer les États-Unis

Après un an de lutte pour stimuler les tests, les communautés à travers le pays voient la demande s’effondrer, fermer les sites de test ou même essayer de retourner des fournitures.

Les tests aux États-Unis ont atteint un sommet le 15 janvier, alors que le pays effectuait en moyenne plus de 2 millions de tests par jour. Depuis, le nombre moyen de tests quotidiens a baissé de plus de 28%. La baisse reflète la baisse de toutes les principales mesures virales depuis janvier, y compris les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès.

Les responsables affirment que ces tendances encourageantes, associées à des conditions hivernales rigoureuses, à la fin de la saison des vacances, à la fatigue pandémique et à une concentration croissante sur les vaccinations sapent l’intérêt des tests. Mais les tests restent importants pour suivre et contenir l’épidémie.

« Nous devons utiliser les tests pour poursuivre la tendance à la baisse », a déclaré le Dr Jonathan Quick de la Fondation Rockefeller, qui a conseillé les responsables de Biden. « Nous devons l’avoir là pour capter les surtensions des variantes. »

– The Associated Press

Études: les personnes qui ont eu le COVID-19 pourraient ne devoir se faire vacciner qu’une seule fois

Six études récentes suggèrent que les personnes qui ont déjà contracté le COVID-19 pourraient ne pas avoir besoin de recevoir une deuxième dose de vaccin.

Le gouvernement fédéral n’a pas changé sa recommandation pour une deuxième dose, mais des études qui examinent la réponse immunitaire montrent que si un premier coup donne un énorme coup de pouce aux personnes qui se sont rétablis du COVID-19, le deuxième coup fait peu de différence.

«Je pense que cela est parfaitement logique», a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie. Pour quelqu’un qui a eu COVID-19, le premier coup est comme une personne naïve de COVID-19 recevant un rappel – ils ont même les effets secondaires d’une personne recevant une deuxième dose de vaccin, a-t-il déclaré. Lire la suite.

– Karen Weintraub

Allégations de gaspillage de vaccins, vol enquêté au Tennessee

Des découvertes plus approfondies de l’État du Tennessee ont révélé vendredi que le vaccin COVID-19 aurait pu être volé dans le comté de Shelby, des enfants auraient été vaccinés de manière inappropriée et plus de doses de COVID-19 ont été gaspillées qu’on ne le pensait auparavant.

L’État a appris la vaccination des enfants et le vol présumé des semaines après les incidents, a déclaré la commissaire à la santé de l’État, Lisa Piercey, lors d’une large conférence de presse vendredi après-midi dans laquelle elle a détaillé aux journalistes de nombreux cas de mauvaise gestion des vaccins et a appelé le Shelby County Health. Département une «organisation à faible responsabilité».

Piercey a également décrit le maire du comté de Shelby, Lee Harris, et les responsables de la santé du comté comme lents à signaler les problèmes aux autorités et manquant de franchise dans les conversations avec les représentants de l’État.

Les révélations étaient les dernières d’une série de problèmes de gestion des vaccins dans le comté de Shelby qui ont été rendus publics la semaine dernière.

– Corinne S. Kennedy et Samuel Hardiman, appel commercial de Memphis

Les cas dans les maisons de soins infirmiers baissent de 89%

Les nouvelles données fédérales offrent une lueur d’espoir dans ce qui a été le coin le plus sombre et le plus meurtrier de la pandémie. Le nombre de cas et de décès de COVID-19 dans les maisons de retraite américaines a considérablement diminué depuis décembre, des millions de doses de vaccin ayant été tirées dans les bras des résidents et du personnel.

Le taux hebdomadaire de cas de COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers a chuté de 89% du début décembre à la deuxième semaine de février. En comparaison, le taux de cas à l’échelle nationale a chuté de 58% et reste supérieur aux chiffres rapportés avant fin octobre.

La baisse spectaculaire des cas dans les maisons de retraite, où près de 130000 résidents et membres du personnel sont décédés depuis l’apparition du virus aux États-Unis, suscite l’optimisme pour des jours plus clairs à venir dans les maisons de retraite et dans les communautés en général, alors que de plus en plus d’Américains se font vacciner, selon les experts.

– Ken Alltucker et Jayme Fraser

Le directeur du CDC met en garde contre une augmentation des cas « préoccupante »

Après une baisse de plusieurs semaines des cas de COVID-19 et des hospitalisations, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a mis en garde vendredi contre une augmentation «préoccupante» des cas ces derniers jours.

La moyenne la plus récente sur sept jours des nouveaux cas quotidiens était supérieure à 66000 et supérieure à la moyenne de mercredi, a déclaré Walensky citant les données du CDC.

Le pic de début janvier était le plus élevé de la pandémie, et bien que les moyennes actuelles soient plus basses, elles sont toujours élevées, a déclaré Walensky. « Les choses sont précaires. Ce n’est pas le moment d’assouplir les restrictions », a-t-elle déclaré, soulignant la propagation de nouvelles variantes du coronavirus.

« Nous voyons peut-être maintenant les premiers effets de ces variantes dans les données les plus récentes », a-t-elle ajouté.

– Ryan Miller

Le chancelier des écoles de New York, qui a perdu 11 membres de sa famille à cause du COVID-19, démissionne

Richard Carranza, chancelier des écoles de la ville de New York, a déclaré vendredi qu’il démissionnait de ses fonctions, citant le besoin de temps pour pleurer ses 11 membres de sa famille et ses amis proches décédés des suites du COVID-19.

« Je sens que je peux prendre ce temps maintenant en raison de la place dans laquelle nous nous trouvons et du travail que nous avons accompli ensemble », a-t-il déclaré.

Les écoles de la ville ont été largement annoncées pour sa réouverture pendant la pandémie COVID-19, et Carranza a déclaré que le système avait rouvert en toute sécurité pour les enfants des travailleurs essentiels, distribué plus d’un demi-million d’appareils électroniques pour l’apprentissage à distance et livré 80 millions de repas à ses élèves.

« Nous avons stabilisé le système d’une manière que personne ne pensait possible », a-t-il ajouté. « La lumière, mes compatriotes new-yorkais, est vraiment au bout du tunnel. »

Carranza sera remplacée par la surintendante exécutive du Bronx Meisha Ross Porter, qui deviendra la première femme noire à diriger le plus grand district scolaire du pays.

– Ryan Miller