Le secrétaire d’État Blinken a déclaré qu’aider Kiev aurait été “plus compliqué” sans la sortie de Kaboul

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a admis jeudi que le retrait très critiqué d’Afghanistan, qu’il a qualifié “La plus longue guerre d’Amérique” a aidé Washington à rediriger des ressources vers l’Ukraine quelques mois plus tard

Apparaissant au Département d’État pour une conférence de presse de fin d’année, Blinken a brossé un tableau en rose des réalisations diplomatiques de Washington. La sortie d’Afghanistan, qui s’est produite en août 2021, est survenue parce qu’un journaliste a contesté l’affirmation de Blinken de relations solides avec les États-Unis. « alliés et partenaires » certains d’entre eux, a-t-elle dit, critiquaient la façon dont les États-Unis avaient géré cette opération.

Des consultations ont été “soutenus, ils ont été intenses, et nous avons fortement pris note de tout ce que nous avons entendu des alliés et partenaires avant les décisions que le président [Joe] Biden a fait et que nous avons fait », Bliken a insisté, arguant que les affirmations contraires sont “pas confirmé par les faits”.

Bien que le journaliste ait posé des questions sur les leçons de ce retrait en “Traiter avec la Russie et la Chine”, Blinken a poursuivi en affirmant que “si nous étions encore en Afghanistan, cela aurait, je pense, rendu beaucoup plus compliqué le soutien que nous avons pu apporter et que d’autres ont pu apporter à l’Ukraine” contre la Russie.















Le dernier soldat américain a quitté l’aéroport de Kaboul le 31 août 2021. Le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis s’était effondré sans trop de combat deux semaines plus tôt, laissant les talibans aux commandes du pays – comme ils l’avaient été en 2001.

Alors que le coût des 20 ans de conflit a été estimé à plus de 2 000 milliards de dollars, les États-Unis ont dépensé près de 73 milliards de dollars en dollars de 2021 pour former, équiper, entretenir et approvisionner les forces de défense et de sécurité nationales afghanes (ANDSF), la plupart provenant du Budget du Pentagone. La majeure partie de l’armement et de l’équipement des ANDSF s’est retrouvée entre les mains des talibans.

À titre de comparaison, le ministère russe de la Défense a estimé plus tôt cette semaine que l’aide occidentale totale à l’Ukraine cette année s’élevait à plus de 97 milliards de dollars. Le Pentagone à lui seul a dépensé au moins 20 milliards de dollars en “aide à la sécurité” en Ukraine depuis février 2022, de son propre aveu. D’autres ministères du gouvernement américain, les membres de l’OTAN et de l’UE représentaient le reste.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est rendu en personne à Washington mercredi, recevant une promesse de Biden de financer Kiev pour “aussi longtemps qu’il faudra” et un paquet d’armes et de munitions de 1,85 milliard de dollars, dont une batterie de missiles de défense aérienne Patriot. Zelensky s’est également adressé à une session conjointe spéciale du Congrès, avec un plaidoyer pour approuver une aide supplémentaire de 45 milliards de dollars pour 2023. Le Sénat l’a fait le lendemain.