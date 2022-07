Le retard de Washington sur les cotisations à l’ONU crée un “défi” exploité par la Chine, selon un émissaire

Le fait que les États-Unis accusent des milliards de dollars de retard sur leurs engagements auprès de l’ONU nuit à la capacité de Washington à influencer l’organisation mondiale, a déclaré mercredi l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield devant la commission des relations étrangères du Sénat. Alors que la délégation américaine a résisté aux tentatives de faire honte à la question, elle a créé une ouverture pour la Chine, a-t-elle déclaré aux législateurs.

Thomas-Greenfield et l’administrateur de l’USAID, Samantha Power, ont témoigné devant le comité mercredi matin, avec “sécurité alimentaire mondiale” le sujet principal et la plupart des questions portant sur les exportations de céréales de la Russie et de l’Ukraine stoppées par le conflit. Vers la moitié de l’audience, cependant, le sénateur Chris Murphy (D-Connecticut) a soulevé la question de la dette américaine.

“C’est vraiment le cœur du défi auquel je suis confronté à New York chaque jour, car nous sommes mis dans une position où nous devons rivaliser avec nos adversaires pour pouvoir influencer les actions de l’ONU”, Thomas-Greenfield a répondu.

« On nous rappelle publiquement – ​​et nous avons essayé de faire honte, mais nous n’en ressentons pas la honte – que nous avons une dette si importante, des arriérés si importants, à l’ONU. Nous devons donc vraiment régler ce problème si nous voulons être compétitifs… » elle a ajouté.

Lorsque Murphy a suggéré que cela laissait des ouvertures pour la Chine ou la Russie, Thomas-Greenfield a souligné que Pékin était en mesure de financer des postes pour environ 400 jeunes professionnels à l’ONU, alors que les États-Unis ne le pouvaient pas.

“Chaque écart que nous laissons est une ouverture pour les Chinois. Ils coulent dans chaque espace ouvert que nous quittons », dit-elle.

Thomas-Greenfield et Power ont passé une grande partie de l’audience à blâmer la Russie pour les pénuries de céréales et d’engrais sur le marché mondial, insistant sur le fait que cela n’avait rien à voir avec l’embargo des États-Unis et de ses alliés contre Moscou à propos du conflit en Ukraine.

De telles accusations sont “mensonges,” Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à RT et Sputnik dans une interview mercredi. Lavrov a souligné que les sanctions visaient les navires, les installations portuaires et les assurances, avec pour effet de couper les exportations de céréales russes, tandis que les céréales ukrainiennes sont bloquées dans les ports exploités sur ordre de Kiev.

Les États-Unis et leurs alliés maintenant “veulent entraîner le secrétaire général de l’ONU dans leurs jeux”, dit Lavrov.