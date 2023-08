Les États-Unis admettent leur « inquiétude » sur les relations russo-chinoises

Les liens militaires croissants entre les deux puissances ont suscité l’inquiétude à Washington

Les États-Unis voient l’amélioration des relations entre Pékin et Moscou avec « préoccupation, » a déclaré le département d’État, quelques jours après que le Pentagone a envoyé des navires de guerre pour affronter des navires chinois et russes engagés dans des exercices navals conjoints.

Lors d’un point de presse mardi, le porte-parole du département d’État, Vedant Patel, a évoqué un prochain sommet entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, qui devrait mettre l’accent sur la République populaire. A la question de savoir si la réunion pourrait nuire aux efforts américains pour « rétablir les canaux de communication » avec Pékin, Patel a répondu par la négative, mais a ensuite exprimé ses inquiétudes concernant les relations russo-chinoises.

« Nous avons également été clairs sur la préoccupation persistante de la RPC et de la Russie concernant la fermeture de leurs relations et sur les mesures qu’elles ont également prises. Je ne pense donc pas que ces choses soient à somme nulle. Nous pouvons continuer à poursuivre toutes ces choses de manière appropriée », il a dit.

Bien que le département d’État se soit abstenu de citer le nom de la Chine dans ses précédents commentaires sur le sommet à trois prévu la semaine prochaine, des responsables américains anonymes contactés par Voice of America ont déclaré que le rassemblement porterait sur « menaces croissantes » posées par Pékin et Pyongyang.

Les remarques de Patel interviennent peu de temps après que Washington a envoyé plusieurs destroyers lance-missiles pour surveiller une patrouille navale russo-chinoise, qui avait navigué près de la côte de l’Alaska lors d’un exercice militaire conjoint. Plusieurs législateurs républicains ont qualifié l’incident d’un « incursion, » avec le sénateur de l’Alaska Dan Sullivan disant que les États-Unis doivent affronter « agression autoritaire ».

Commentant les jeux de guerre, Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a insisté sur le fait que « Cette action ne vise aucun tiers et n’a rien à voir avec la situation internationale et régionale actuelle », faisant apparemment référence au conflit en Ukraine et au bras de fer entre Washington et Pékin à propos de Taïwan.

Moscou, quant à lui, a déclaré que la marine russe poursuivrait sa coopération avec ses homologues chinois, notant que la patrouille conjointe a traversé la mer du Japon, le détroit de La Pérouse, la mer d’Okhotsk et le détroit du Kamtchatka.

La Russie devenant l’un des principaux partenaires commerciaux de la Chine, les responsables américains ont également visé le développement des liens économiques entre la Russie et la Chine. Bien que la Maison Blanche ait accusé à plusieurs reprises Pékin d’aider Moscou dans le conflit en Ukraine, la République populaire a insisté sur le fait qu’il s’agissait simplement « mener une coopération économique et commerciale normale avec des pays du monde entier, y compris la Russie. » Le ministère chinois des Affaires étrangères a également fait valoir que les relations bilatérales avec Moscou « ne vise pas un tiers, ni n’est soumis à l’ingérence et à la coercition d’un tiers », exhortant Washington à s’occuper de ses propres affaires.