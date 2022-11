Les États-Unis achètent des cartouches d’obusiers sud-coréens à envoyer en Ukraine

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis achèteront 100 000 obus d’artillerie à des fabricants sud-coréens pour les fournir à l’Ukraine, a déclaré jeudi un responsable américain, dans le cadre d’un accord sur lequel les deux gouvernements travaillent depuis un certain temps.

L’accord intervient alors que les dirigeants ukrainiens demandent plus d’armes et d’aide pour profiter d’une contre-offensive qui pousse les forces russes hors de certaines zones qu’elles avaient prises plus tôt dans la guerre. Et cela soulage les inquiétudes au sein de l’armée américaine – en particulier l’armée et le corps des marines – qui craignent que les transferts persistants de munitions d’obusiers du Pentagone vers l’Ukraine ne rongent leurs stocks.

D’autres responsables de la défense ont confirmé les grandes lignes du contrat et ont déclaré qu’il aiderait à réduire les pressions sur les stocks, en particulier concernant les munitions d’obusier, que les forces ukrainiennes utilisent à un rythme élevé. La semaine dernière, un responsable de la défense a déclaré aux journalistes que l’Ukraine brûlait jusqu’à 7 000 cartouches par jour, tandis que la Russie tirait jusqu’à 20 000 cartouches par jour.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car les détails de l’accord n’avaient pas été rendus publics.

L’accord avec la Corée du Sud fournit un contrepoint aux accusations américaines plus tôt ce mois-ci selon lesquelles la Corée du Nord expédiait secrètement de l’artillerie vers la Russie. Pyongyang a nié cette affirmation, qui a été présentée par John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

Jusqu’à présent, la Corée du Sud avait auparavant limité son soutien à l’Ukraine aux équipements et fournitures non létaux. En avril, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a pressé la Corée du Sud de fournir des armes meurtrières après l’attaque russe contre Marioupol. Le ministère de la Défense de Séoul a confirmé à l’époque qu’il avait rejeté la demande ukrainienne d’armes anti-aériennes, invoquant le principe du gouvernement sud-coréen de n’envoyer que de l’aide non létale.

Des experts internationaux en sécurité ont déclaré que la Corée du Nord et la Corée du Sud maintenaient de vastes stocks de munitions en raison des tensions qui durent depuis des décennies le long de leur frontière commune fortement fortifiée et militarisée.

Dans un communiqué, le lieutenant-colonel de l’armée Marty Meiners, porte-parole du Pentagone, a déclaré que le gouvernement américain était en pourparlers pour acheter des munitions à la base industrielle de défense non gouvernementale de la Corée du Sud. Les munitions ne proviendraient pas des stocks militaires sud-coréens. Il a refusé de fournir des détails.

Meiners a déclaré que toute vente potentielle prend toujours en compte l’état de préparation et les exigences de l’armée sud-coréenne et “ne nuira pas à notre posture défensive ou à notre préparation à répondre aux menaces régionales”. Il a ajouté que l’industrie de la défense sud-coréenne vend régulièrement des équipements militaires et des systèmes d’armes à des alliés et partenaires, y compris les États-Unis.

La Corée du Sud a également signé plusieurs contrats d’armement récents avec des pays européens désireux de renforcer leurs défenses à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, dont près de 9 milliards de dollars de contrats multiples avec la Pologne pour fournir des avions de combat F-16, des avions d’entraînement, des chars et des obusiers.

L’accord sur les munitions a été rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal.

Meiners a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir d’informations sur la rapidité avec laquelle les munitions pourraient arriver en Ukraine. Il a déclaré que le Pentagone avait des conversations régulières avec la Corée du Sud et d’autres alliés dans le monde sur la meilleure façon de soutenir l’Ukraine dans la guerre.

La révélation de l’accord est intervenue alors que la Russie a déclaré qu’elle commençait à retirer ses forces de la ville clé de Kherson. Les responsables ukrainiens ont reconnu que les troupes de Moscou n’avaient d’autre choix que de fuir Kherson, mais ils sont restés prudents, craignant une embuscade.

Kherson était la seule capitale provinciale capturée par Moscou après avoir envahi l’Ukraine en février. Un retrait russe marquerait un sérieux revers pour Moscou, tout en donnant à l’Ukraine une rampe de lancement essentielle pour les fournitures et les troupes afin de l’aider à reconquérir d’autres territoires perdus dans le sud, y compris la Crimée, dont Moscou s’est emparé en 2014.

Lolita C. Baldor et Tara Copp, l’Associated Press