Les États-Unis achètent des cargaisons de céréales ukrainiennes pour les régions africaines au bord de la famine, selon l’ONU

Les États-Unis achèteront environ 150 000 tonnes métriques de céréales à l’Ukraine dans les semaines à venir pour les expédier aux personnes confrontées à la famine et à une grave sécheresse dans la Corne de l’Afrique, ont annoncé des responsables.

Les céréales seront expédiées depuis des ports qui ne sont plus bloqués par la guerre en cours, a déclaré le chef du Programme alimentaire mondial, David Beasley, à l’Associated Press.

L’expédition prévue est l’une des nombreuses que l’agence des Nations Unies qui lutte contre la faim poursuit et représente plus de six fois la quantité de céréales que le premier navire organisé par le PAM depuis l’Ukraine transporte actuellement vers la Corne de l’Afrique.

L’une des régions qui flétrissent sous une grave sécheresse est le nord du Kenya. Leurs communautés sèches font face à une nouvelle saison des pluies ratée dans les semaines qui pourraient faire basculer certaines parties de la région, en particulier la Somalie voisine, dans la famine. Des milliers de personnes sont mortes et quelque 22 millions de personnes ont faim, selon les estimations du Programme alimentaire mondial.

Beasley a déclaré qu’il y avait une “forte probabilité” que le PAM déclare une famine dans les semaines à venir. Il a qualifié la situation à laquelle la région est confrontée de “tempête parfaite en plus d’une tempête parfaite alors que la région sujette à la sécheresse a du mal à faire face au milieu des prix élevés des aliments et du carburant entraînés en partie par la guerre en Ukraine.

Le navire de premiers secours ukrainien transporte 23 000 tonnes de céréales, suffisamment pour nourrir 1,5 million de personnes avec des rations complètes pendant un mois, a déclaré Beasley. Il devrait accoster à Djibouti plus tard cette semaine, et le blé devrait être expédié par voie terrestre vers le nord de l’Éthiopie, où des millions de personnes dans les régions du Tigré, d’Afar et d’Amhara ont été confrontées non seulement à la sécheresse, mais aussi à des conflits meurtriers.

L’Ukraine a été la source de la moitié des céréales que le PAM a achetées l’année dernière pour nourrir 130 millions de personnes affamées. La Russie et l’Ukraine ont signé le mois dernier des accords avec l’ONU et le gouvernement turc pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes pour la première fois depuis l’invasion russe fin février.

Mais la lente réouverture des ports ukrainiens et le mouvement prudent des cargos à travers la mer Noire minée ne résoudront pas la crise mondiale de la sécurité alimentaire, a déclaré Beasley. Il a exhorté les pays les plus riches, y compris les États du Golfe et la Chine, à faire davantage pour aider.

Bien que les céréales quittent l’Ukraine et que l’espoir que les marchés mondiaux commencent à se stabiliser, les personnes les plus vulnérables du monde sont confrontées à une longue et difficile reprise, a déclaré le chef du PAM.

Beasley a prédit que même si la sécheresse prenait fin, la crise alimentaire mondiale pourrait durer encore au moins 12 mois – peut-être plusieurs années de plus pour les plus pauvres d’entre les pauvres.

