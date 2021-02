Les États-Unis achètent 100000 doses d’un traitement par anticorps Eli Lilly

Le gouvernement fédéral a accepté d’acheter 100 000 doses d’un traitement Covid-19 récemment autorisé à Eli Lilly, augmentant ainsi l’offre de ces médicaments pour les patients qui présentent un risque élevé de tomber gravement malades mais qui ne sont pas encore hospitalisés.

Dans le cadre de l’accord, annoncé le vendredi, le gouvernement paiera 210 millions de dollars et Eli Lilly expédiera les doses d’ici la fin du mois de mars. Le gouvernement a la possibilité d’acheter 1,1 million de doses supplémentaires du traitement jusqu’en novembre, mais le nombre de ces doses qui sera finalement commandé dépendra en partie de l’évolution de la pandémie aux États-Unis.

Le traitement est un cocktail d’anticorps monoclonaux combinant le médicament Eli Lilly connu sous le nom de bamlanivimab – qui a été autorisé en novembre dernier et est utilisé chez les patients à haut risque Covid-19 – avec un deuxième médicament appelé étesevimab. La combinaison a reçu une autorisation d’urgence plus tôt ce mois-ci de la Food and Drug Administration. Les deux médicaments consistent en des copies artificielles des anticorps qui sont naturellement générés lorsque le système immunitaire d’une personne combat une infection.

Le gouvernement américain avait auparavant accepté d’acheter près de 1,5 million de doses de bamlanivimab seul. Eli Lilly a déjà livré plus d’un million de doses, le reste devant être livré d’ici la fin du mois de mars. Plus de 660 000 doses de bamlanivimab ont été expédiés aux États et autres juridictions.