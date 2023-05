Les États-Unis accusés de se retirer de l’Albanie, allié de l’OTAN, alors que la Russie cherche à accroître son influence régionale

Alors que les Albanais se rendent aux urnes le 14 mai lors des élections locales dans une région que de nombreux experts et décideurs considèrent comme une poudrière dans la région tumultueuse des Balkans en Europe, les critiques craignent que l’administration Biden ne se soit retirée de l’ancien comté communiste.

« L’Albanie est un membre en règle de l’OTAN, servant de force stabilisatrice au sein de l’OTAN que la Russie tente de diviser. Les troupes albanaises ont servi aux côtés de l’armée américaine au Kosovo, en Irak et en Afghanistan », a déclaré Rebekah Koffler, ancienne analyste du renseignement de défense. Fox News numérique.

Alors que les références démocratiques de l’Albanie sont sérieusement remises en question, la petite nation des Balkans, l’une des plus pauvres d’Europe, a apporté des contributions significatives aux objectifs de la politique étrangère américaine au fil des ans.

L’Albanie, autrefois un pays marxiste autoritaire entretenant des relations amères avec les États-Unis pendant la guerre froide, est aujourd’hui l’un des pays les plus pro-américains d’Europe et compte une importante communauté de diaspora aux États-Unis. Mais l’attention que l’Albanie reçoit du président Biden et des décideurs politiques occidentaux est faible pour un pays qui lutte pour consolider sa démocratie.

LES ENNEMIS DE LONGUE DATE LA SERBIE ET ​​LE KOSOVO S’APPROCHENT DE LA NORMALISATION DES RELATIONS

« Historiquement, ce sont les États-Unis qui ont fait preuve de leadership dans les Balkans et ont poussé le reste de l’Europe à résoudre les conflits de la région et à mettre en place l’architecture politique et sécuritaire actuelle dans la région », a déclaré l’ancien ambassadeur d’Albanie aux États-Unis et au Nations Unies, Agim Nesho, a déclaré à Fox News Digital. « Ce fut particulièrement le cas sous les administrations Clinton et Bush 43. Cependant, l’attention s’est déplacée sous les administrations Obama et Trump, laissant la place à des intérêts particuliers pour pousser de nouveaux projets dangereux ancrés sur des autocrates comme le Premier ministre Rama et le président serbe Aleksander Vucic, tels que dans le cadre de l’initiative Open Balkans.

Avec Vucic, Rama est co-leader de l’initiative « Open Balkans », une proposition qui faciliterait une circulation plus libre des personnes et des marchandises à travers les Balkans, ce qui, à première vue, semblerait profiter à toute la région. Mais de nombreuses personnes en Albanie et dans les Balkans au Monténégro, au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine s’opposent à l’initiative, craignant qu’il ne s’agisse d’un stratagème serbe pour supplanter le marché régional commun européen et menacer le désir des pays des Balkans de rejoindre l’UE.

« L’initiative Open Balkans cherche à tout redessiner, des frontières aux intérêts économiques, politiques et militaires dans les Balkans, en faisant jouer l’influence de la Russie et d’acteurs non occidentaux comme la Turquie et la Chine, et risque un nouveau conflit dans la région », L’ambassadeur Nesho a averti.

L’Albanie est peut-être une petite nation négligée, et bien qu’elle lutte contre l’État de droit, le crime organisé et des institutions corrompues, une forte participation et un processus électoral propre sans aucune irrégularité seront une lueur d’espoir pour une région prise entre un Occident démocratique et un Est autoritaire, principalement défendu par la Russie.

LES ÉTATS-UNIS AVERTISSENT LES ACTEURS LIÉS À LA RUSSE QUI CHERCHENT À « FOMENTER UNE INSURRECTION FABRIQUÉE » DANS UN PAYS EUROPÉEN

« La politique étrangère américaine, si elle continue à être indifférente et pragmatique dans sa politique envers les Balkans occidentaux, perdra les Balkans et son influence dans la région », a déclaré l’ambassadeur Nesho.

Les bureaux de vote ouvrent dimanche et les Albanais éliront les maires et les membres des conseils locaux de 61 municipalités. Les dernières élections locales tenues en 2019 ont été boycottées par les partis d’opposition, entraînant une déroute du Parti socialiste au pouvoir.

Les principaux partis en lice pour le pouvoir aux élections locales sont le Parti socialiste du Premier ministre Edi Rama, le Parti démocrate de centre-droit et la coalition Together We Win, une émanation du Parti démocrate.

Bien que l’Albanie organise des élections compétitives, elles sont souvent entachées de corruption et d’allégations d’achat de votes, ce qui inquiète de nombreux observateurs électoraux internationaux. De nombreux cas d’achat de votes et de trucage impliquent le Parti socialiste de Rama. Un exemple notable a vu le chef de la police d’une région mobiliser toute la force pour bloquer les bus chargés de partisans de l’opposition, un exemple clair de suppression et d’intimidation des électeurs.

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) disposera d’environ 300 observateurs à court terme dans tout le pays pour surveiller les bureaux de vote et le dépouillement des votes.

Les allégations de corruption électorale ne sont pas nouvelles en Albanie et sont devenues une caractéristique répandue des élections au fil des ans. Freedom House, qui suit les normes démocratiques dans le monde, note que certains électeurs lors d’élections précédentes ont déclaré avoir été menacés de licenciement ou de perte d’avantages, selon leur vote. Il est également courant que les organisations criminelles aient une influence sur la politique albanaise.

L’ALLIÉ RUSSE HISTORIQUE REFUSE POUTINE DANS UN CHANGEMENT CROISSANT VERS L’UNION EUROPÉENNE

Des observateurs électoraux internationaux des États-Unis et de l’UE surveilleront de près le vote.

« Nous nous attendons à ce qu’un pays comme l’Albanie, qui est membre de l’OTAN et candidat à l’adhésion à l’UE, fasse de son mieux pour s’assurer que les élections se déroulent conformément aux normes et standards internationaux. Nous savons également qu’il y a de la place d’amélioration », a déclaré l’ambassadeur des États-Unis en Albanie, Yuri Kim, dans une récente interview.

Le département d’État a dirigé Fox News Digital vers une série de tweets de l’ambassade des États-Unis concernant l’élection. Les tweets appelaient les autorités à respecter l’appel à des élections libres et équitables.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Koffler a averti que « à moins que l’équipe Biden ne se réengage dans les Balkans, y compris en Albanie, et illico, Poutine et même la Chine sont susceptibles de déjà combler le vide, comme ils l’ont fait dans d’autres endroits, comme en Syrie, quand Obama s’est retiré, et de nombreuses parties de l’Afrique. »

Fox News Digital a contacté le ministère des Affaires étrangères d’Albanie pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.