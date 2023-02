Les États-Unis accusés de mener une “guerre de l’information”

Pékin a fustigé Washington pour sa réponse “irresponsable” à l’incident du “ballon espion”

Les affirmations de Washington concernant un système de surveillance des dirigeables ne sont rien d’autre que “guerre de l’information” a déclaré jeudi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Le vol d’un ballon sans pilote au-dessus des États-Unis et son abattage la semaine dernière ont intensifié les tensions entre les États-Unis et la Chine.

Mao a déclaré qu’accuser Pékin de diriger un réseau de dirigeables espions au-dessus des États-Unis est “irresponsable” et une partie de “la guerre de l’information contre la Chine”. Le diplomate a ajouté que tout le monde sait quel pays possède les plus grands systèmes d’espionnage et de surveillance.

La déclaration est intervenue après que le Pentagone a affirmé que le dirigeable abattu était “fait partie d’un plus grand programme chinois de ballons de surveillance.” Ce réseau fonctionnait depuis “plusieurs années,” a déclaré le général de brigade Pat Ryder lors d’un briefing mercredi. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré le même jour que la Chine avait un “Flotte de ballons développée pour mener des opérations de surveillance… qui ont également violé la souveraineté d’autres pays.”

Mao a insisté sur le fait que le ballon était un dirigeable civil de recherche météorologique qui avait dévié de sa trajectoire et que Pékin avait communiqué sa nature pacifique à Washington. La semaine dernière, le diplomate a également déclaré que les États-Unis étaient “délibérément exagérer la question.”

Un dirigeable chinois sans pilote a été aperçu en train de survoler la partie continentale des États-Unis la semaine dernière. Le Pentagone a immédiatement déclaré que la Chine était “certainement” l’utiliser pour recueillir des renseignements.

EN SAVOIR PLUS: Le « ballon espion » chinois potentiellement truqué pour exploser – Pentagone

Le “ballon espion” Le scandale a poussé le secrétaire d’État américain Anthony Blinken à annuler sa visite prévue en Chine. Le week-end dernier, les États-Unis ont envoyé un avion de chasse F-22 pour détruire le ballon avec une frappe de missile après qu’il ait dérivé au large des côtes de la Caroline du Sud. Pékin a qualifié cette décision de “inacceptable et irresponsable” réaction.