Les États-Unis accusés d’avoir ignoré la répression contre les exilés iraniens pour apaiser Téhéran

Le principal groupe de dissidents iraniens exilés affirme que l’administration Biden minimise les attaques contre ses partisans en Europe dans le but d’apaiser le régime théocratique pur et dur de l’Iran et de le ramener à la table des négociations sur ses programmes nucléaires suspects.

Le groupe a fait l’objet d’un examen minutieux après que les autorités albanaises ont perquisitionné un camp qu’il avait établi en Albanie et que le gouvernement français a révélé la semaine dernière qu’il n’autoriserait pas le rassemblement de l’opposition iranienne prévu le mois prochain au cœur de Paris, invoquant le risque de violence si l’événement est allé de l’avant. Les rallyes ont lieu chaque année depuis 2008.

Ali Safavi, un représentant du Conseil national de la Résistance iranienne aligné avec les Moudjahidin-e-Khalq (MEK) en exil, a déclaré au Washington Times qu’il pensait que l’administration Biden « diffamait injustement le MEK pour apaiser les dirigeants brutaux de l’Iran ».

L’allégation marque la dernière en date de l’histoire mouvementée du MEK avec Washington, où le groupe a déjà été placé puis retiré de la liste des organisations terroristes étrangères du Département d’État. Le groupe a émergé avec une influence politique ces dernières années, appelant à un changement de régime iranien et s’alignant sur la politique de «pression maximale» de l’ancienne administration Trump envers l’Iran.

L’administration Biden, qui a cherché en vain la détente avec Téhéran au cours des trois dernières années, a adopté une attitude prudente envers le MEK et a récemment minimisé un raid des autorités albanaises sur le complexe du groupe en exil dans la nation d’Europe de l’Est. La Maison Blanche n’a pas non plus protesté contre la décision française d’annuler le rassemblement annuel.

Alors que le MEK a établi un refuge en Albanie ces dernières années dans le cadre d’un accord négocié par l’ancienne administration Obama, les autorités albanaises ont saisi 150 ordinateurs lors du raid du 20 juin, au cours duquel plusieurs personnes ont été blessées et, selon le groupe, un Un dissident iranien de 65 ans a été tué.

Les médias d’État iraniens ont salué le raid en Albanie, l’agence de presse Tasnim, contrôlée par le régime, suggérant qu’il a même été mené à la demande de Téhéran, qui qualifie le MEK d’organisation terroriste et lui reproche depuis longtemps de chercher à renverser le régime islamiste.

« Ce qui s’est passé en Albanie est en fait le résultat de la diplomatie de l’autorité de la République islamique d’Iran et des actions de diverses institutions », a déclaré un rapport de Tasnim.

En 2013, le gouvernement albanais a accepté d’abriter les membres du MEK à condition qu’ils ne se livrent à aucune activité politique et qu’ils respectent les lois du pays. Le camp d’Achraf-3 qui a été perquisitionné la semaine dernière abrite désormais quelque 2 500 exilés iraniens dans plus de 125 bâtiments répartis sur une propriété de 100 acres, selon l’Associated Press.

La Maison Blanche n’a fait aucun commentaire. Cependant, le département d’État a déclaré au Washington Times que les responsables américains avaient été informés du raid et étaient convaincus qu’il avait été mené légalement. « Nous soutenons le droit du gouvernement albanais d’enquêter sur toute activité illégale potentielle sur son territoire », a déclaré le département.

La déclaration intervient au milieu de contacts en coulisses entre Washington et Téhéran, visant à ressusciter une version de l’accord nucléaire iranien de 2015 qui a été répudié par le président Trump en 2018. Le principal envoyé iranien de l’administration Biden, Robert Malley, se serait rencontré à plusieurs reprises. avec l’ambassadeur iranien à l’ONU Amir Saeid Iravani ces derniers mois, suscitant des spéculations selon lesquelles l’administration est impatiente de ramener Téhéran dans les pourparlers nucléaires alors que les programmes de Téhéran approchent à nouveau du point de « rupture » pour la construction d’une bombe nucléaire.

Les précédentes tentatives de l’administration pour attirer Téhéran à la table ont échoué l’année dernière après que l’Iran a rejeté un accord de compromis poussé par les principales nations européennes. L’Iran affirme que les États-Unis sont responsables de l’effondrement de l’accord précédent et du rétablissement de sanctions économiques sévères, et a exigé des garanties que les futures administrations américaines ne suivront pas l’exemple de M. Trump en rejetant tout nouveau pacte limitant les programmes nucléaires iraniens.

Colère sur la Colline

La réponse de l’administration Biden à la récente répression du MEK – un groupe détesté par le régime iranien – a suscité l’indignation de certains législateurs américains de premier plan.

Plusieurs ont critiqué le raid en Albanie et la décision des Français d’interdire ce qui était autrefois le rassemblement annuel du groupe. Le MEK a déposé une contestation judiciaire de la décision de la France, qui est intervenue après la récente libération d’un diplomate iranien reconnu coupable d’avoir comploté pour bombarder le rassemblement en 2018.

« Profondément préoccupés par le fait qu’à travers l’Europe – et en particulier en ce moment, la France et l’Albanie – nos alliés apaisent le régime iranien et sévissent contre les dissidents anti-régime », a tweeté le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, la semaine dernière. «L’administrateur Biden soutiendrait ces politiques pro-régime. … La répression et l’apaisement vont enhardir et permettre au régime iranien de commettre davantage de terrorisme mondial.

La représentante Sheila Jackson Lee, démocrate du Texas, a ajouté : « Nous devons dénoncer les activités visant à empêcher ces Iraniens épris de liberté en France et en Albanie d’exprimer leurs vues démocratiques pacifiques d’opposition à la tyrannie en Iran.

Malgré sa sensibilisation à l’Iran, l’administration Biden a confirmé la désignation de longue date de l’Iran par le Département d’État en tant qu’État parrain du terrorisme et a maintenu en place une désignation de l’ère Trump du Corps des gardiens de la révolution islamique de l’armée iranienne en tant qu’organisation terroriste. Des responsables ont également déclaré que le président Biden utiliserait la force si nécessaire pour empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires.

Les dissidents iraniens associés au MEK affirment que le groupe se retrouve une fois de plus pris dans l’approche intermittente des États-Unis pour négocier avec l’Iran.

Il y a des décennies, le groupe était engagé dans une lutte pour le pouvoir contre les dirigeants de la révolution islamique iranienne de 1979 et était connu pour avoir perpétré des attaques terroristes contre des cibles du gouvernement iranien dans les années 1980. Bien que les responsables américains disent qu’il a également participé à des attaques contre des Américains, les représentants du MEK ont longtemps soutenu que l’inscription unique du groupe par Washington en tant qu’organisation terroriste n’a jamais été motivée par des préoccupations légitimes de sécurité nationale américaine.

Le MEK affirme qu’à la fin des années 1990, des responsables de l’administration Clinton ont répertorié le groupe comme une organisation terroriste en guise de concession à Téhéran.

« Nous avons déjà vu cette saga se dérouler auparavant – un spectacle mal construit marqué par les tentatives incessantes et infructueuses du Département d’État pour apaiser le régime médiéval des mollahs en Iran », a déclaré M. Safavi.

« La crédibilité du MEK ne découle pas des déclarations absurdes du Département d’État, mais est fermement ancrée dans sa lutte acharnée de six décennies et les sacrifices importants qu’il a consentis dans la lutte pour la liberté en Iran », a-t-il déclaré.

• Ben Wolfgang a contribué à cet article.