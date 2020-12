Le ministère américain de la Justice a porté des accusations contre un homme libyen soupçonné d’avoir assemblé la bombe qui a entraîné l’explosion en 1988 du vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie, en Écosse.

L’attaque a tué 259 personnes dans les airs et 11 autres au sol.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré que l’ancien agent des services de renseignements libyens, Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi, alias «Hasan Abu Ojalya Ibrahim», était accusé pour son rôle dans l’attentat à la bombe.

<< Ces accusations sont le fruit de décennies de travail acharné de la part d'enquêteurs et de procureurs qui sont restés résolus dans leur quête acharnée de justice pour nos citoyens, les citoyens du Royaume-Uni et les citoyens des 19 autres pays qui ont été assassinés par des terroristes opérant. au nom de l'ancien régime de Muamar Kadhafi lorsqu'ils ont attaqué le vol 103 de la Pan Am », a déclaré William Barr, procureur général des États-Unis.

Le procureur américain par intérim Michael Sherwin pour le district de Columbia a déclaré que les accusations montrent que « ces accusations rappellent au public l’effet horrible que les actes de terrorisme continuent d’avoir sur les victimes et leurs familles », et que la justice est poursuivie même des décennies après le crime. Actions.

Les accusations ont été annoncées à l’occasion du 32e anniversaire de l’attentat du 21 décembre 1988.

Le vol Pan Am 103 a explosé en morceaux au-dessus de Lockerbie, en Écosse, lorsqu’une bombe dans la zone de cargaison a explosé après 38 minutes de vol. L’avion avait décollé de Londres Heathrow et était en route vers l’aéroport JFK de New York.

Des citoyens de 21 pays ont été tués. Sur les 190 Américains décédés, 35 étaient des étudiants de l’Université de Syracuse sur le chemin du retour pour des vacances après un semestre d’études à l’étranger.

Quarante-trois victimes venaient du Royaume-Uni, dont 11 habitants de Lockerbie qui sont morts alors que les débris tombants détruisaient des maisons sur le sol.

L’incident a été considéré comme la plus grande attaque terroriste contre les États-Unis et le Royaume-Uni avant les attaques terroristes du 11 septembre 2001.

En 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé des sanctions sur les ventes d’armes et les voyages aériens contre la Libye pour faire pression sur le chef de l’époque, Moammar Kadhafi, afin qu’il rende deux suspects.

Libyarefused, les renvoyant finalement pour des poursuites devant un panel de juges écossais siégeant dans un tribunal néerlandais.

Un homme – l’ancien responsable des renseignements libyens Abdel Baset al-Megrahi – a été condamné et un deuxième suspect acquitté de toutes les charges.

Al-Megrahi a été condamné à la réclusion à perpétuité, mais les autorités écossaises l’ont libéré pour des raisons humanitaires en 2009 lorsqu’il a été diagnostiqué d’un cancer de la prostate. Il mourut plus tard à Tripoli.