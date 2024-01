Les États-Unis accusent un Iranien et deux Canadiens de complot visant à tuer des réfugiés

Ce n’est pas la première fois qu’un membre des Hells Angels est lié à l’Iran. En 2023, un tribunal de Düsseldorf, en Allemagne, a reconnu coupable un homme pour avoir tenté d’incendier une synagogue après qu’un membre du gang qui travaillait avec des responsables à Téhéran lui ait demandé de le faire. selon les procureurs allemands.

La révélation de l’acte d’accusation intervient à un moment de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran, un jour après la mort de trois militaires américains dans une attaque menée par une milice soutenue par l’Iran contre une base en Jordanie. Le président Biden a promis de riposter.

Le ministère de la Justice a averti que plusieurs puissances étrangères, dont l’Iran, la Russie et la Chine, sont devenues de plus en plus effrontées dans leurs attaques contre les dissidents et les réfugiés vivant aux États-Unis.

En janvier, les procureurs fédéraux de Brooklyn ont dévoilé les accusations portées contre trois hommes dans le cadre d’un complot ourdi en Iran visant à assassiner Masih Alinejad, une militante américaine des droits de l’homme qui a critiqué la répression des femmes dans le pays.

En juin, un grand jury fédéral de New York a inculpé un Indien pour complot visant à assassiner un dissident sikh vivant à New York. Les procureurs ont déclaré que Nikhil Gupta, 52 ans, avait travaillé avec un responsable du gouvernement indien non identifié pour recruter un tueur à gages, selon les accusations. M. Gupta a été capturé à Prague et est extradé vers les États-Unis par les autorités tchèques.