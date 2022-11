Les États-Unis accusent un ex-boxeur de complot de cocaïne d’un milliard de dollars

Goran Gogic aurait fait le trafic de 22 tonnes de la substance aux États-Unis avec des co-conspirateurs

L’ancien boxeur monténégrin Goran Gogic a été accusé d’avoir trafiqué 22 tonnes de cocaïne d’une valeur de plus d’un milliard de dollars aux États-Unis.

L’homme de 43 ans a été arrêté dimanche soir alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol de l’aéroport international de Miami à destination de Zurich.

Il a été inculpé par un grand jury à New York, puis inculpé de trois chefs d’accusation de violation de la loi fédérale américaine sur l’application de la loi sur les drogues maritimes et d’un chef de complot – chacun entraînant une peine de prison minimale obligatoire de 10 ans et une éventuelle peine d’emprisonnement à perpétuité. .

Les accusations de Gogic découlent d’une saisie de 19 930 kilogrammes (22 tonnes) de cocaïne en 2019 sur trois cargos commerciaux, qui était l’une des plus importantes saisies de l’histoire américaine.

Les procureurs ont allégué que Gogic et ses co-conspirateurs avaient fait le trafic de cocaïne vers l’Europe via des ports américains tels que le terminal maritime Packer Avenue de Philadelphie, où 17 956 kilogrammes (19,8 tonnes) ont été trouvés sur le MSC Gayane dans le cadre de la saisie.

Les forces de l’ordre américaines ont affiché le transport gigantesque en 2019.

© Bastiaan Slabbers / NurPhoto via Getty Images



Le gang a utilisé des grues et des filets pour placer de la drogue sur des cargos à partir de vedettes rapides le long des itinéraires des navires, dans le cadre d’une opération complexe nécessitant la connaissance de l’itinéraire du navire, des données de localisation et s’il y avait de la place pour stocker les médicaments dans des conteneurs d’expédition déjà à bord. , ont déclaré les procureurs.

Le procureur américain Breon Peace a déclaré que l’arrestation et l’inculpation de Gogic étaient “Une victoire éclatante pour les forces de l’ordre” dans un rapport.

Les documents judiciaires indiquent que l’ancien combattant, qui a compilé un record de 21-4-2 en tant que boxeur de 2001 à 2012, a supervisé la logistique et coordonné avec un réseau de trafiquants de drogue colombiens, de dockers européens et de membres d’équipage au nom de son basé dans les Balkans. cartels.

Au moins huit membres d’équipage du MSC Gayane ont plaidé coupables à des accusations de complot. Mais l’avocat de Gogic, Lawrence Hashish, a affirmé que les accusations l’avaient surpris.

“Il clame son innocence et est venu aux États-Unis pour une convention de boxe à Porto Rico », dit Haschisch.

Une autre audience de détention dans l’affaire Gogic est prévue le 7 novembre.