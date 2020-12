NEW YORK: Les procureurs américains ont accusé vendredi un dirigeant chinois de Zoom Video Communications Inc d’avoir perturbé des réunions vidéo commémorant le 31e anniversaire de la répression de la place Tiananmen à la demande du gouvernement chinois.

Xinjiang Jin, 39 ans, risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir conspiré depuis janvier 2019 pour utiliser les systèmes de son entreprise pour censurer les discours, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Zoom n’a pas été nommé dans les documents judiciaires, mais son identité a été confirmée par une personne proche du dossier. Des documents déposés devant le tribunal fédéral de Brooklyn indiquent que l’employeur de Jin est basé à San Jose, en Californie, où Zoom a son siège.

Les procureurs ont déclaré que Jin, ingénieur en logiciel et principal agent de liaison de son employeur avec les forces de l’ordre et les services de renseignement chinois, avait aidé à mettre fin à au moins quatre réunions vidéo en mai et juin, dont certaines impliquant des dissidents qui avaient survécu aux manifestations étudiantes du 4 juin 1989.

Jin aurait fabriqué des violations des conditions de service de Zoom pour justifier ses actions auprès de ses supérieurs.

Les procureurs ont également déclaré que ses complices avaient créé de faux comptes de messagerie et des comptes Zoom, y compris au nom de dissidents, pour suggérer que les hôtes et les participants de la réunion soutenaient le terrorisme, la violence et la pornographie enfantine.

La plainte citait de nombreuses communications de Jin, notamment si un compte hébergeant une réunion avec un dissident qu’il qualifiait de «responsable de telles activités politiques illégales» pouvait être suspendu pendant 24 heures «pour empêcher une énorme influence ultérieure sur nous?»

Un porte-parole de Zoom a déclaré qu’il examinait la plainte. Jin n’est pas détenu aux États-Unis. Un avocat de Jin n’a pas pu être localisé.

«Jin a volontairement commis des crimes et a cherché à tromper les autres au sein de l’entreprise, pour aider les autorités (chinoises) à censurer et à punir le discours politique principal des utilisateurs américains simplement pour avoir exercé leurs droits à la libre expression», a déclaré le procureur américain par intérim Seth DuCharme à Brooklyn dans un communiqué. déclaration.