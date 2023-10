Les États-Unis accusent un ancien officier du renseignement d’avoir tenté de divulguer des secrets de défense à la Chine

Un ancien officier du renseignement de l’armée américaine a été accusé d’avoir tenté de fournir des informations de défense classifiées aux services de sécurité chinois lors de l’apparition de la pandémie de Covid-19 – dont certaines répertoriées dans un document Microsoft Word intitulé « Informations importantes à partager avec le gouvernement chinois ».

Les autorités ont arrêté vendredi l’ancien sergent Joseph Daniel Schmidt, 29 ans, à l’aéroport international de San Francisco alors qu’il arrivait de Hong Kong, où il vivait depuis mars 2020, a indiqué le ministère de la Justice. Un grand jury fédéral de Seattle a rendu mercredi un acte d’accusation l’accusant de rétention et de tentative de transmission d’informations sur la défense nationale.

Un défenseur public chargé de représenter Schmidt lors d’une brève comparution vendredi devant le tribunal de district américain de San Francisco en attendant son transfert dans l’État de Washington n’a pas immédiatement renvoyé un courrier électronique sollicitant des commentaires. Les archives du tribunal de district américain de Seattle ne mentionnaient pas d’avocat représentant Schmidt pour les accusations, et ni le bureau du procureur américain ni le bureau fédéral du défenseur public ne disposaient d’informations indiquant s’il avait un avocat, ont déclaré des représentants.

Une déclaration du FBI déposée dans cette affaire citait Schmidt disant à sa sœur dans un courrier électronique qu’il avait quitté les États-Unis parce qu’il n’était pas d’accord avec des aspects non précisés de la politique américaine.

« Je n’en parle pas souvent, mais j’ai appris des choses vraiment terribles sur le gouvernement américain lorsque je travaillais dans l’armée, et je ne me sens plus en sécurité en vivant en Amérique et je ne veux plus soutenir le gouvernement américain », a-t-il déclaré. a été cité comme écrivant.

Schmidt a passé cinq ans en service actif dans l’armée, où il a été principalement affecté au 109e bataillon de renseignement militaire sur la base commune Lewis-McChord dans l’État de Washington, selon une déclaration déposée devant le tribunal de district américain par l’agent spécial du FBI Brandon Tower. Il est finalement devenu chef d’équipe au sein d’une équipe de renseignement humain et a eu accès à des informations secrètes et très secrètes en matière de défense, a écrit Tower.

Schmidt a quitté le service actif en janvier 2020 et s’est rendu le mois suivant à Istanbul, où il a envoyé un e-mail au consulat chinois pour tenter d’organiser une réunion, a écrit Tower.

« Je suis un citoyen américain qui cherche à déménager en Chine », indique l’e-mail, selon la déclaration. « J’essaie également de partager les informations que j’ai apprises au cours de ma carrière d’interrogateur avec le gouvernement chinois. J’ai actuellement une autorisation top secret et j’aimerais parler à quelqu’un du gouvernement pour partager cette information avec vous si cela est possible… J’aimerais examiner les détails avec vous en personne si possible, car je souhaite discuter ceci par e-mail.

Il s’agissait de la première d’une série de tentatives de partage d’informations avec la République populaire de Chine, a écrit Tower. Deux jours plus tard, il rédigeait un document Word intitulé « Informations importantes à partager avec le gouvernement chinois » qui comprenait des informations classifiées liées à la défense nationale. Les enquêteurs l’ont récupéré sur son compte Apple iCloud, indique la déclaration.

Après son retour de Turquie aux États-Unis en mars 2020, il est parti quelques jours plus tard pour Hong Kong, où il vit depuis, indique le communiqué.

Au cours des mois suivants, écrit Tower, Schmidt a envoyé des courriers électroniques à deux entreprises publiques chinoises, dont une filiale de China Aerospace Science and Industry Corporation Limited qui a produit des outils logiciels de collecte de renseignements.

Il a proposé de fournir une clé de cryptage qu’il avait conservée pour accéder au réseau d’informations classifiées de l’armée et aux bases de données associées, connu sous le nom de réseau secret de routeurs de protocole Internet, ou SIPR, a écrit Tower, et il a suggéré qu’elle pourrait être rétro-ingénierie pour aider la Chine à accéder au réseau.

« C’est une carte très rare à trouver en dehors de la communauté du renseignement, et si elle est utilisée correctement, elle peut améliorer la capacité de la Chine à accéder au réseau SIPR », écrit-il dans la déclaration.

La déclaration ne décrit aucune réponse de la part des entreprises publiques ou des services de sécurité chinois.

Les accusations sont passibles de 10 ans de prison et d’une amende de 250 000 dollars.