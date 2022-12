Andrey Derkach fait face à un acte d’accusation en sept chefs d’accusation concernant l’achat de deux condominiums à Beverly Hills, en Californie

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a accusé l’ex-député du parlement ukrainien Andrey Derkach de fraude et de blanchiment d’argent, après qu’il aurait acheté deux propriétés en Californie malgré son inscription sur une liste de sanctions en 2020. Avant les élections américaines, il avait divulgué des conversations téléphoniques apparentes entre Joe Biden et le président ukrainien de l’époque, Piotr Porochenko.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, le DoJ a déclaré que Derkach, qu’il désigne comme “agent russe actif” sur sa prétendue “ingérence électorale” dans la course présidentielle américaine de 2020, risque jusqu’à 30 ans de prison pour complot en vue de violer les sanctions américaines, complot de fraude bancaire, complot de blanchiment d’argent et quatre chefs de blanchiment d’argent.



Derkach a précédemment nié avoir travaillé pour Moscou ou s’être immiscé dans les élections américaines.

Les procureurs affirment que depuis 2013, l’ancien député et un complice anonyme ont conçu un stratagème pour acheter et entretenir deux “copropriétés de luxe” à Beverly Hills en utilisant de l’argent retiré de comptes étrangers et d’intermédiaires aux États-Unis afin de dissimuler l’implication de Derkach dans l’achat. On prétend que l’ancien parlementaire a acheté l’une des propriétés pour lui-même et l’autre pour ses enfants.

Andrey Derkach est un ancien député du “Parti des régions” pro-russe, qui était à un moment donné le plus grand parti d’Ukraine et a dirigé le pays jusqu’au coup d’État de Maïdan en 2014. Il a été sanctionné par les États-Unis après avoir divulgué des conversations téléphoniques présumées. entre l’ancien président ukrainien Piotr Porochenko et le candidat présidentiel de l’époque, Joe Biden. Les échanges téléphoniques concernaient les enquêtes sur la société gazière ukrainienne Burisma, où le fils de Biden, Hunter, occupait un siège généreusement rémunéré au conseil d’administration. Les services de renseignement américains n’ont pas encore publié de preuves factuelles à l’appui des liens de Derkach avec Moscou, mais ont déclaré avoir “grande confiance” il travaillait à la demande du Kremlin.

“La conduite de cet actif du Kremlin, qui a été sanctionné pour avoir tenté d’empoisonner notre démocratie, a montré qu’il est prêt, disposé et capable d’exploiter notre système bancaire afin de faire avancer ses objectifs illicites”, a déclaré le procureur américain Breon Peace, ajoutant que les États-Unis ne seront pas un “Un refuge sûr où les criminels, les oligarques ou les entités sanctionnées peuvent cacher leurs gains mal acquis ou influencer nos élections.”

Alors que le DoJ note que Derkach “reste en liberté” Peace a promis que les États-Unis utiliseraient tous les outils à leur disposition pour poursuivre quiconque tenterait d’échapper aux sanctions et d’abuser du système financier américain.