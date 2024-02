Les États-Unis accusent officiellement un groupe soutenu par l’Iran d’être responsable de la frappe de drone, ouvrant ainsi la voie à des représailles

Les États-Unis sont-ils au bord d’une guerre avec l’Iran ? Les responsables ne l’espèrent pas. Mais la manière dont le président Joe Biden répond à l’attaque meurtrière de ce week-end contre une base militaire américaine en Jordanie pourrait avoir des implications considérables dans la région pendant des années.

Les experts affirment que l’objectif de Biden est de maîtriser les milices soutenues par l’Iran opérant en Irak, en Syrie et au Yémen sans plonger le Moyen-Orient dans la guerre.

Voici ce qu’il faut savoir :

Les États-Unis accusent officiellement la Résistance islamique en Irak

Peu de temps après l’attaque de drone en Jordanie qui a tué trois militaires américains et en a blessé 40 autres tôt dimanche, Biden a juré qu’il tiendrait les responsables pour responsables et a imputé la responsabilité aux militants soutenus par l’Iran.

Mercredi, la Maison Blanche a déclaré que les renseignements américains étaient certains des militants responsables.

L’identification du groupe responsable ouvre la voie à l’attaque, qui, selon les autorités, pourrait survenir à tout moment.

“Nous pensons que l’attaque en Jordanie était un plan financé et facilité par un groupe appelé Résistance islamique en Irak, qui comprend plusieurs groupes, dont le Kataib Hezbollah”, a déclaré mercredi aux journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale blanc, John Kirby.

Il a également déclaré que la réponse impliquerait plusieurs cibles et que « la première chose que vous verrez ne sera pas la dernière ».

Un responsable américain a déclaré que les actifs iraniens en dehors de l’Iran pourraient être des cibles, la plupart des frappes étant menées en Syrie.

Un autre responsable a déclaré à ABC News que l’attaque serait menée « sur plusieurs jours » contre les installations qui ont permis l’attaque du drone.

Concernant la détermination selon laquelle l’attaque de drone en Jordanie a été facilitée par la Résistance islamique en Irak, un haut responsable du Département d’État a déclaré que les États-Unis continuaient à développer leur évaluation et pourraient encore conclure qu’un ou plusieurs groupes spécifiques au sein de ce groupe ont joué un rôle plus direct. rôle.

Bien que l’Iran ait nié toute implication, le haut responsable du Département d’État a déclaré que les États-Unis avaient clairement fait savoir à l’Iran, depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, qui a déclenché une guerre avec Israël, que l’Amérique le tiendrait pour responsable des actions de ses mandataires.

Craintes que les États-Unis agissent trop lentement

Alors que les jours s’écoulaient depuis l’attaque de dimanche, les experts militaires ont supposé que les États-Unis utilisaient leur temps pour rassembler des ressources en vue d’une réponse plus importante et plus complexe que ce qu’on avait vu auparavant. Mais les critiques républicains n’ont pas tardé à affirmer que Biden perdait du terrain, donnant aux Iraniens le temps d’évacuer leurs cibles potentielles ou de déplacer leurs propres moyens militaires.

Le sénateur Roger Wicker du Mississippi, le plus haut représentant républicain de la commission sénatoriale des services armés, a déclaré que l’attaque américaine aurait déjà dû avoir lieu et que les dirigeants iraniens et les caches d’armes devraient être touchés directement.

“Chaque jour qui passe sans représailles fortes et sans ambiguïté pour la mort de militaires américains invite nos ennemis – et nos alliés – à remettre en question la détermination de cette administration”, a déclaré Wicker à ABC News dans un communiqué.

« Une liste de cibles assez longue »

Le général à la retraite Roger Abrams, ancien commandant combattant et collaborateur d’ABC News, a déclaré que ce retard lui suggère que la réponse américaine sera énergique et conséquente et plus répandue que les récentes frappes dans la région.

“Plus cela prend de temps, cela m’indique que ce ne sera pas une petite piqûre d’épingle. Une piqûre d’épingle qu’ils auraient pu faire en six à dix heures en fonction de la capacité de frappe disponible”, a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, Abrams a déclaré qu’il existe une « liste de cibles assez longue », comprenant des nœuds de commandement et de contrôle, des installations de stockage, toute route de transit d’armes ou même un navire de renseignement iranien sur la mer Rouge.

” S’ils ont une preuve irréfutable de l’identité de celui qui a réellement fait voler ce drone suicide dans la Tour 22, vous pouvez vous attendre à ce que cela se produise. [command-and-control] “Le réseau, les émetteurs, les nœuds, d’où venaient les commandes… tout cela sera un jeu équitable”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, l’Iran a prévenu que sa propre réponse serait « décisive et immédiate ».

“Les États-Unis devraient cesser d’utiliser le langage des menaces et de rejeter la faute sur les autres et plutôt se concentrer sur une solution politique. La réponse de l’Iran aux menaces sera décisive et immédiate.” » a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, selon l’agence de presse de la République islamique.

Déclencher une réponse de représailles de la part de l’Iran et susciter un conflit plus large est une préoccupation évidente pour les États-Unis, mais les experts et les responsables gouvernementaux affirment que l’Amérique doit agir.

“Cela fait de nombreuses années que nous essayons de déterminer la ligne rouge de l’Iran”, a déclaré Abrams. “Et nous ne l’avons pas trouvé.”