L’administration Trump a officiellement accusé lundi l’Iran pour la première fois de la mort présumée de l’agent du FBI à la retraite Robert Levinson, identifiant publiquement deux agents des services de renseignement iraniens présumés responsables de son enlèvement.

Levinson a disparu en Iran dans des circonstances mystérieuses il y a plus de dix ans, et bien que les diplomates et enquêteurs américains aient longtemps déclaré qu’ils pensaient qu’il avait été emmené par des agents du gouvernement iranien, l’annonce de lundi dans les dernières semaines de l’administration Trump était l’attribution la plus définitive du blâme à Date.

En plus de blâmer deux officiers du renseignement de haut rang, des responsables américains ont déclaré que le régime iranien avait sanctionné le complot qui a conduit à l’enlèvement de Levinson et a menti pendant des années sur son implication dans sa disparition à travers des campagnes de désinformation visant à dissimuler le rôle du gouvernement.

L’annonce intervient neuf mois après que les responsables américains ont révélé qu’ils avaient conclu que Levinson «était peut-être décédé il y a quelque temps» bien qu’ils n’aient pas divulgué à l’époque les informations qui les avaient conduits à cette évaluation.

Lundi, les responsables n’ont pas décrit d’informations supplémentaires qui les auraient amenés à croire que Levinson était mort en captivité, sauf pour dire que toutes les preuves qu’ils avaient pointées dans cette direction, ou comment ils en étaient venus à identifier le rôle des deux agents du renseignement.

Les responsables ont déclaré qu’ils agissaient maintenant, un mois avant le départ de Trump, non pas pour des raisons politiques, mais simplement parce qu’ils avaient finalement accumulé suffisamment d’informations pour tenir officiellement l’Iran pour responsable. Ils ont également déclaré qu’aucun accord avec l’Iran ne devrait être conclu sans un accord pour libérer la poignée restante de citoyens américains emprisonnés dans ce pays.

Levinson a disparu le 9 mars 2007, alors qu’il devait rencontrer une source sur l’île iranienne de Kish. Pendant des années, les responsables américains diraient seulement que Levinson travaillait de manière indépendante sur une enquête privée. Mais une enquête d’Associated Press en 2013 a révélé que Levinson avait été envoyé en mission par des analystes de la CIA qui n’avaient aucune autorité pour mener une telle opération.

La famille a reçu une vidéo fin 2010 ainsi que des photographies de preuve de vie en 2011 dans lesquelles il apparaissait échevelé avec une longue barbe et portant une combinaison orange de la prison comme celles données aux détenus de la prison de Guantanamo Bay. Même dans ce cas, son sort et son sort n’étaient pas connus, et le gouvernement iranien a constamment nié avoir des informations sur Levinson.

Plus tôt cette année, un juge fédéral de Washington a tenu l’Iran pour responsable de sa disparition, affirmant que le pays était «sans équivoque» responsable de la «prise d’otages et de la torture de Levinson».

En novembre 2019, le gouvernement iranien a répondu de manière inattendue à une question des Nations Unies en disant que Levinson faisait l’objet d’une «affaire ouverte» devant le tribunal révolutionnaire iranien. Bien que le développement ait donné à la famille un éclat d’espoir, l’Iran a précisé que le «dossier ouvert» était simplement une enquête sur sa disparition.