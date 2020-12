L’annonce est la dernière d’une série d’actions difficiles que l’administration Trump a prises contre l’Iran alors qu’elle s’emploie à adopter une position agressive qui pourrait compliquer les efforts du nouveau président Joe Biden et de son équipe de sécurité nationale pour changer radicalement de cap une fois. ils prennent leurs fonctions la prochaine fois. mois. Les responsables américains ont clairement indiqué lundi qu’aucun accord ne devrait être conclu avec l’Iran sans prévoir la libération des Américains piégés là-bas.

En plus de nommer deux officiers supérieurs du renseignement, des responsables américains ont également déclaré que le régime iranien avait approuvé le complot qui avait conduit à l’enlèvement de Levinson et avait menti pendant des années sur son implication dans sa disparition à travers des campagnes de désinformation visant à renoncer à ses responsabilités. et cacher le rôle du gouvernement. .

« L’enlèvement de M. Levinson en Iran est un exemple scandaleux de la volonté du régime iranien de commettre des actes injustes », a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué.

Des officiers du renseignement iraniens, Mohammad Baseri et Ahmad Khazai, auraient été impliqués dans l’enlèvement de Levinson et soupçonné sa mort. En vertu des sanctions, tous les biens ou avoirs qu’ils possèdent aux États-Unis seraient gelés. Bien qu’il soit peu probable d’avoir des comptes bancaires aux États-Unis, les sanctions pourraient également restreindre leurs mouvements ou transactions financières en dehors de l’Iran. Les hommes ont rencontré des responsables du renseignement d’autres pays et ont également dirigé des délégations, selon des responsables américains.

Lundi soir, il n’y a pas eu de réponse immédiate à l’annonce dans les médias d’Etat iraniens.

Dans un communiqué, la famille Levinson a remercié les responsables du gouvernement Trump, qualifiant l’annonce de lundi de « juste un pas sur le long chemin vers la justice pour lui, mais c’est important ».

Robert Levinson ne reviendra jamais vivant dans sa famille à cause des actions brutales, cyniques et inhumaines des autorités iraniennes, a déclaré la famille. « A cause de ces hommes et d’autres comme elle, notre merveilleux mari, père et grand-père est mort seul, à des milliers de kilomètres de tous ceux qu’il aimait. »

L’annonce de lundi marque la dernière action agressive de l’administration Trump contre l’Iran depuis que le président s’est retiré de l’accord historique sur le nucléaire iranien de 2015 il y a deux ans, une réalisation historique en matière de politique étrangère du prédécesseur Barack Obama.

Depuis lors, l’administration Trump n’a cessé d’augmenter la pression sur l’Iran en réimposant un large éventail de sanctions et d’autres actions, notamment le meurtre du chef du Corps des gardiens de la révolution islamique lors d’une frappe de drone sur l’aéroport de Bagdad. année.

Cette décision, associée aux attaques de représailles contre les milices soutenues par l’Iran en Irak, à l’augmentation des sanctions contre les mandataires iraniens au Liban et au Yémen, et au récent meurtre d’un scientifique nucléaire iranien à l’extérieur de Téhéran qui a été attribué à Israël, ont donné l’impression que Trump tente de faire face à Biden. à boxer lors de sa prise de fonction en janvier.

Biden a déclaré qu’il souhaitait rentrer dans l’accord nucléaire de 2015, mais également l’améliorer et l’étendre. Ces perspectives peuvent être difficiles à réaliser si la situation s’aggrave au cours des cinq prochaines semaines.

Les responsables ont déclaré qu’ils annonçaient maintenant des sanctions un mois avant le départ de Trump, non pas pour des raisons politiques, mais simplement parce qu’ils avaient finalement rassemblé suffisamment d’informations pour demander officiellement à l’Iran de rendre des comptes. Ils ont également déclaré qu’aucun accord avec l’Iran ne devrait être conclu dans la prochaine administration sans un accord pour libérer trois Américains, qui, selon eux, resteront emprisonnés là-bas.

L’annonce intervient neuf mois après que les responsables américains ont révélé qu’ils avaient conclu que Levinson « était peut-être mort il y a quelque temps », bien qu’à l’époque ils n’aient pas divulgué les informations menant à cette évaluation. Les responsables lundi n’ont pas voulu détailler de renseignements supplémentaires, mis à part toutes les preuves qu’ils ont pointées vers Levinson, décédé en détention.

Levinson a disparu le 9 mars 2007, alors qu’il devait rencontrer une source sur l’île iranienne de Kish. Pendant des années, les responsables américains ont seulement déclaré que Levinson travaillait de manière indépendante sur une enquête privée. Mais une enquête d’Associated Press en 2013 a révélé que Levinson avait été envoyé en mission par des analystes de la CIA qui n’avaient pas le pouvoir de mener une telle opération. Il aurait maintenant 72 ans.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré dans un communiqué que « cette situation est personnelle car Bob a été agent spécial pendant 22 ans et fera toujours partie de la famille du FBI ».

La famille a reçu une vidéo fin 2010 et des photos de preuve de vie en 2011 le montrant l’air confus avec une longue barbe et portant un costume de prison orange comme ceux donnés aux détenus de la prison de Guantanamo Bay. Même dans ce cas, son sort et son sort étaient inconnus, et le gouvernement iranien a toujours nié avoir des informations sur Levinson.

Plus tôt cette année, un juge fédéral à Washington a tenu l’Iran pour responsable de sa disparition, affirmant que le pays était responsable « en des termes non équivoques » de la « prise d’otages et de la torture » de Levinson.

Les écrivains Matthew Lee de l’Associated Press à Washington et Jon Gambrell à Dubaï ont contribué à ce rapport.

Suivez Eric Tucker sur Twitter à l’adresse http://www.twitter.com/etuckerAP