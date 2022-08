Les États-Unis accusent l’Iran de complot pour assassiner John Bolton

Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton répond aux questions des journalistes alors qu’il annonce que les États-Unis se retireront d’un traité avec l’Iran lors d’une conférence de presse dans la salle de briefing de la Maison Blanche à Washington, le 3 octobre 2018. Jonathan Ernst | Reuter

WASHINGTON – Le ministère de la Justice a inculpé mercredi un ressortissant iranien pour avoir comploté en vue d’assassiner le conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président Donald Trump, John Bolton. Shahram Poursafi, 45 ans, de Téhéran, en Iran, a tenté d’organiser le meurtre de Bolton en représailles à la frappe aérienne américaine de janvier 2020 qui a tué le commandant en chef de l’Iran, le général Qasem Soleimani, selon les documents judiciaires. Soleimani, qui dirigeait une unité des forces spéciales du Corps d’élite des gardiens de la révolution iraniens, avait été une figure clé de la politique iranienne et moyen-orientale et sa mort a exacerbé les tensions déjà élevées entre l’Iran et les États-Unis et a suscité des craintes de représailles de la part des forces iraniennes. Bolton, qui a été le troisième conseiller à la sécurité nationale de Trump pendant 17 mois avant de démissionner, a été le principal architecte de la campagne de “pression maximale” de l’administration contre l’Iran. Bolton a favorisé l’escalade des sanctions économiques et des menaces de représailles pour le comportement malveillant de l’Iran.

Le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, droite, assiste à une réunion avec le président Donald Trump et le président du Chili, Sebastian Piñera dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 28 septembre 2018 à Washington, DC. Olivier Contreras | Le Washington Post | Getty Images

Poursafi, membre du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, a tenté de verser à des individus aux États-Unis en octobre 2021 une récompense de 300 000 dollars pour mener à bien le complot à Washington, DC ou dans le Maryland. Poursafi a déclaré à une personne en contact au sujet du travail que peu importait la manière dont le meurtre avait été commis, mais qu’il aurait besoin d’une confirmation vidéo de la mort de Bolton. Poursafi, également connu sous le nom de Mehdi Rezayi, a été accusé d’avoir utilisé des installations commerciales interétatiques dans la commission d’un meurtre pour compte d’autrui et d’avoir fourni et tenté de fournir un soutien matériel à un complot de meurtre transnational. S’il est reconnu coupable, Poursafi encourt jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour l’utilisation d’installations commerciales interétatiques dans la perpétration d’un meurtre pour compte d’autrui. De plus, il encourt jusqu’à 15 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars pour avoir fourni et tenté de fournir un soutien matériel à un complot de meurtre transnational.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur