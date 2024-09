Les États-Unis accusent les dirigeants du Hamas pour l’attaque du 7 octobre — RT World News

Le chef politique du groupe armé a été accusé d’avoir planifié et mené des actes de terrorisme contre des Israéliens et des Américains.

Le ministère américain de la Justice a levé le voile sur les accusations de terrorisme portées contre les dirigeants du Hamas. L’affaire fait suite à l’attaque surprise du groupe palestinien contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées et plus de 200 enlevées.

Le FBI a porté plainte en février, mais la plainte a été gardée sous scellés jusqu’à mardi.

Le procureur général américain Merrick Garland a annoncé que le chef politique du Hamas, Yahya Sinwar, et cinq autres membres de haut rang étaient complices de « planifier, soutenir et perpétrer des atrocités terroristes ». Ils ont été accusés d’avoir fourni des fonds et un soutien matériel au terrorisme, ainsi que d’avoir conspiré en vue de commettre des attentats à la bombe et des attaques terroristes. « utiliser des armes de destruction massive ».

« Depuis des décennies, le Hamas et ses dirigeants se consacrent à l’éradication de l’État d’Israël et au meurtre, à la mutilation et à la brutalité de quiconque – y compris des dizaines d’Américains – se met en travers de leur chemin. » Le ministère de la Justice a indiqué que plus de 40 citoyens américains avaient été tués le 7 octobre et que huit autres avaient été enlevés ou étaient toujours portés disparus.















Outre Sinwar, le ministère de la Justice a inculpé le chef de la diaspora du Hamas, Khaled Meshaal, et le chef des affaires étrangères Ali Baraka, qui résident respectivement au Qatar et au Liban.

Trois des responsables du Hamas recherchés par le ministère de la Justice ont depuis été tués. L’ancien chef politique Ismail Haniyeh a été assassiné à Téhéran en juillet. Israël a affirmé que les commandants Mohammed Deif et Marwan Issa ont été tués lors de frappes aériennes de l’armée israélienne à Gaza. Le Hamas a toutefois refusé de confirmer leur mort.

Selon Reuters, le ministère de la Justice espérait initialement capturer Haniyeh vivant, mais a finalement décidé de dévoiler les charges après l’annonce de son assassinat.















En mai, le procureur en chef de la Cour pénale internationale a demandé aux juges d’émettre des mandats d’arrêt contre Haniyeh, Sinwar et Deif, ainsi que contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, invoquant des accusations de crimes de guerre.

L’année dernière, l’Afrique du Sud a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice, un organe judiciaire distinct, accusant Israël d’avoir commis un génocide à Gaza, où plus de 40 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Israël a rejeté ces accusations, estimant qu’elles étaient infondées. « absurde. »