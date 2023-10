Les États-Unis accusent les avions de combat chinois de manœuvres « dangereuses » contre leurs avions militaires | Nouvelles du monde

Les États-Unis ont accusé la Chine de mener des centaines de manœuvres aériennes « coercitives et risquées » contre les avions militaires américains – et ceux de leurs alliés – dans l’espace aérien international de l’Indo-Pacifique.

Le Pentagone a déclaré qu’il y avait eu 180 incidents depuis l’automne 2021 contre des avions militaires américains et que ce chiffre était passé à 300 lorsque les incidents comprenaient des interceptions aériennes à proximité d’avions pilotés par des alliés.

Interception d’un avion de guerre américain par des avions chinois au-dessus de l’océan Pacifique le 29 avril 2022. Photo : ministère de la Défense via AP





En publiant des photographies et des vidéos de certains incidents récents, le Pentagone a déclaré que les vols chinois au-dessus des régions de la mer de Chine orientale et méridionale étaient de nature risquée et agressive, sans toutefois les qualifier de dangereux – un terme militaire standard lorsque les interactions sont réellement dangereuses.

Cependant, les responsables ont averti que les « manœuvres imprudentes » des avions chinois – qui comprenaient « des approches rapprochées à grande vitesse dans les airs, le lancement d’objets et de projectiles comme des fusées éclairantes, et d’autres comportements dangereux » – pourraient provoquer des « accidents actifs » et conduire à un conflit par inadvertance. .

Ils ont déclaré que les vols chinois visaient à « intimider » les NOUS et ses alliés.

Un avion de guerre américain est suivi par un avion chinois au-dessus de l’océan Pacifique le 24 mai 2022. Photo : ministère de la Défense via AP





Dans un cas, un avion de combat chinois « s’est approché de notre actif à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par heure, clairement armé et se rapprochant à seulement 9 mètres », et y est resté plus de 15 minutes, a déclaré Ely Ratner, secrétaire adjoint à la Défense. pour les affaires de sécurité indo-pacifiques.

« Tous ces exemples que nous avons publiés soulignent l’intention coercitive de (la Chine) en adoptant des comportements, en particulier dans l’espace aérien international », a-t-il déclaré.

« L’essentiel est que dans de nombreux cas, ce type de comportement opérationnel peut provoquer des accidents actifs et dangereux. »

Une autre interception d’un avion américain par un avion de combat chinois dans la région Indo-Pacifique le 23 juin 2022. Photo : ministère de la Défense via AP





Ces affirmations surviennent à un moment où les relations entre les États-Unis et la Chine sont à leur plus bas niveau depuis des années.

Des tensions existent sur toute une série de questions, notamment Taïwanle commerce, le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme et son activité militaire en mer de Chine méridionale.

Le Pentagone tente depuis des années de se préparer à un conflit potentiel avec Chine sur Taïwan, même si elle se retrouve désormais à soutenir ses alliés dans Ukraine et Israël.

L’amiral John Acquilino, chef du commandement américain pour l’Indo-Pacifique, a déclaré mardi aux journalistes que malgré l’envoi par les États-Unis de groupes aéronavals et de navires amphibies pour soutenir Israël et près de 20 mois de guerre en Ukraine, le commandement a ce dont il a besoin pour dissuader la Chine.

« Je n’ai pas vu partir une seule pièce d’équipement ou une seule structure de force », a-t-il déclaré, faisant référence aux navires, avions et unités militaires.

« Nous avons pris un certain nombre de mesures pour renforcer notre engagement dans la région, renforcer notre dissuasion dans la région et nous continuerons à le faire. »

Les interceptions se produisent lorsqu’un avion d’une autre armée se rapproche d’un avion.

Interception d’un avion américain par des avions chinois au-dessus du Pacifique le 11 janvier 2023. Photo : ministère de la Défense via AP





L’avertissement américain de mardi est intervenu alors que Canada a accusé séparément les avions de combat de Pékin d’avoir intercepté « imprudemment » un avion de patrouille maritime canadien dans les eaux internationales au large des côtes chinoises.

Des avions chinois ont suivi et se sont approchés à moins de cinq mètres de l’avion Lockheed CP-140 Aurora, que le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a qualifié d’inacceptable, dangereux et imprudent.

L’avion de surveillance canadien avait pour mission de faire respecter les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord.

Pékin a riposté, accusant l’avion d’avoir pénétré « illégalement » dans l’espace aérien de Chiwei Yu, une île affiliée aux îles chinoises Diaoyu.