Les États-Unis accusent le trafiquant de drogue iranien et le Hells Angel canadien de complot d’assassinat présumé | Actualités américaines

Les États-Unis ont accusé un trafiquant de drogue iranien d’entretenir des liens avec Téhéran en matière de renseignement, un Hells Angel canadien et un autre Canadien dans le cadre d’un prétendu complot visant à perpétrer des assassinats aux États-Unis.

Selon les déclarations du ministère de la Justice et du Trésor lundi, le trafiquant de drogue présumé Naji Sharifi Zindashti, a dirigé un réseau d’assassinats pour le compte du ministère iranien du renseignement et de la sécurité (Mois).

L’acte d’accusation contre Zindashti, 49 ans, et un co-conspirateur anonyme iranien indique qu’ils étaient en contact avec Damion Ryan, 43 ans, un « membre à part entière du hors-la-loi Hells Angels Motorcycle Club » utilisant une plateforme de communication cryptée, SkyECC, en décembre. 2020 et début 2021.

Zindashti a déclaré que Ryan devrait constituer une équipe pour mener à bien un travail aux États-Unis, le meurtre d’un transfuge iranien et d’une compagne vivant dans le Maryland. Ryan a dit que c’était « un défi » pour lui de le faire, mais il connaît peut-être quelqu’un qui en est capable. Ryan a ensuite contacté un autre Canadien, Adam Pearson, qui lui aurait dit qu’il avait des personnes de confiance pour le faire et que « tirer était probablement la chose la plus facile pour eux ».

Ryan aurait suggéré à Pearson qu’il aurait besoin de deux ou trois autres personnes. Pearson a ensuite déclaré qu’il aurait besoin de 100 000 $, ce à quoi Ryan aurait répondu que Pearson obtiendrait autant d’argent qu’il le souhaitait, mais que le travail devait « être fini, mdr ». Pearson a déclaré qu’il dirait aux membres de son équipe recrutés de « tirer [the victims] beaucoup dans la tête [to] faire [an] exemple » ajoutant « nous devons effacer sa tête de son torse ».

Début février 2021, Zindashti a déclaré à Ryan que son organisation était prête à aller de l’avant avec le complot et ils ont convenu de frais de 350 000 $, plus 20 000 $ de frais de déplacement.

Les procureurs affirment que Ryan et Pearson sont actuellement emprisonnés au Canada pour des accusations sans rapport.

« À ceux en Iran qui préparent des meurtres sur le sol américain et aux acteurs criminels qui travaillent avec eux, que les accusations portées aujourd’hui envoient un message clair : le ministère de la Justice vous poursuivra aussi longtemps qu’il le faudra – et où que vous soyez – et rendra justice. » le procureur général adjoint Matthew Olsen, du Division de la sécurité nationale du ministère de la Justicedit.

Les gouvernements américain et britannique ont annoncé lundi des mesures conjointes contre l’anneau de Zindashti.

« Le réseau de Zindashti a mené de nombreux actes de répression transnationale, notamment des assassinats et des enlèvements dans plusieurs juridictions, dans le but de faire taire les critiques perçus à l’égard du régime iranien. » un communiqué du Trésor a déclaré.

Ce n’est pas la première fois que l’Iran est accusé de collaborer avec les Hells Angels. La police allemande a imputé une série d’attaques contre des synagogues fin 2022 au Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran qui, selon elle, avait organisé les attaques par l’intermédiaire d’un chef de gang de motards germano-iranien, Ramin Yektaparast.

Yektaparast était basé à Téhéran depuis qu’il s’y était enfui après le meurtre et le démembrement d’un informateur présumé en 2014, dans une affaire surnommée le « meurtre du rocker-torse » dans les médias allemands.

Des responsables américains ont déjà inculpé trois suspects pour un complot présumé distinct visant à tuer un journaliste irano-américain à New York, et ont également porté plainte pour un complot manqué – également prétendument lié à l’Iran – visant à assassiner John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump. .