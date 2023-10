Les États-Unis accusent l’armée de l’air chinoise de comportement « risqué » dans le ciel au-dessus du Pacifique | Actualités militaires

En publiant des photos et des vidéos de plus de 180 interceptions chinoises au cours des deux dernières années, le Pentagone met en garde contre les dangers de tels incidents.

Les États-Unis ont publié des images de plus de 180 interceptions chinoises d’avions de combat américains dans le ciel au-dessus du Pacifique occidental au cours des deux dernières années, soit plus que le total signalé au cours de la décennie précédente.

Le Pentagone a publié mardi une série de photos et de vidéos avant la publication de son rapport annuel sur la puissance militaire de la Chine, qui devrait être publié prochainement.

S’exprimant au Pentagone, le secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité indo-pacifiques, Ely Ratner, a décrit une « forte augmentation des comportements opérationnels coercitifs et risqués dans les mers de Chine orientale et méridionale », faisant référence aux interactions aériennes entre l’Armée populaire de libération chinoise et l’armée de l’air américaine. Forcer.

Ratner a noté un incident survenu en janvier 2023 au cours duquel un chasseur chinois a volé « à des centaines de kilomètres par heure » vers un avion américain volant dans l’espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale. L’avion chinois a volé à 9 mètres de l’avion américain pendant plus de 15 minutes, a-t-il déclaré.

Cet incident s’est produit peu de temps après que le commandement américain pour l’Indo-Pacifique ait accusé un avion de combat chinois d’avoir effectué un manœuvre « dangereuse » lors de l’interception d’un avion de surveillance RC-135 de l’US Air Force au-dessus de la mer de Chine méridionale très contestée.

Mardi, les autorités n’ont pas qualifié la plupart des vols de dangereux – un terme spécifique utilisé uniquement dans les cas les plus flagrants. Ils ont néanmoins ajouté que ces vols faisaient partie d’une tendance plus large d’intimidation régionale de la part de la Chine qui pourrait accidentellement conduire à un conflit.

« Tous ces exemples que nous avons publiés aujourd’hui soulignent l’intention coercitive de (la Chine) en adoptant des comportements, en particulier dans l’espace aérien international », a déclaré Ratner. « L’essentiel est que dans de nombreux cas, ce type de comportement opérationnel peut provoquer des accidents actifs et dangereux » et peut conduire par inadvertance à un conflit, a-t-il ajouté.

La publication américaine intervient un jour après que le Canada a déclaré qu’un avion de combat chinois avait survolé à moins de 5 mètres (16 pieds) un avion militaire canadien au-dessus des eaux internationales près de la Corée du Nord.

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a qualifié ces actions de « dangereuses et imprudentes ».

En réponse, la Chine a accusé le Canada d’une « intrusion illégale dans l’espace aérien de Chiwei Yu, une île affiliée aux Diaoyu Dao chinois ». Les îles contestées sont contrôlées par le Japon, où elles sont connues sous le nom d’îles Senkaku.

« Ce qui s’est passé, c’est que la partie canadienne a envoyé des avions de guerre à l’autre bout du monde pour semer le trouble et faire des provocations aux portes de la Chine », a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’un point de presse régulier. « La partie chinoise a réagi à la situation conformément aux lois et règlements. La partie canadienne devrait respecter les faits et cesser de répandre de la désinformation.

Les États-Unis tentent depuis des années de se préparer à un conflit potentiel avec la Chine à propos de Taiwan, même s’ils s’efforcent de soutenir l’Ukraine et Israël.

L’amiral John Acquilino, chef du commandement américain pour l’Indo-Pacifique, a déclaré lors du briefing qu’il disposait encore de ce dont il avait besoin pour dissuader la Chine.

« Je n’ai pas vu un seul équipement ou structure de force quitter son commandement », a-t-il déclaré, faisant référence aux navires, avions et unités militaires. « Nous avons pris un certain nombre de mesures pour renforcer notre engagement dans la région, renforcer notre dissuasion dans la région et nous continuerons de le faire. »