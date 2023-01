Washington aurait affirmé que Moscou avait enfreint les termes de l’accord New START en refusant les inspections d’armes sur place

L’administration du président américain Joe Biden aurait accusé la Russie de violer le dernier traité sur les armes nucléaires entre les deux pays en bloquant les inspections sur place.

Le département d’État américain a fait cette allégation – marquant la première affirmation américaine selon laquelle Moscou aurait enfreint les termes du traité New START – dans un rapport envoyé au Congrès mardi, a rapporté le Wall Street Journal. Le rapport affirmait également que les responsables russes avaient rejeté les demandes américaines de tenir une réunion pour répondre aux problèmes de conformité.

“Le refus de la Russie de faciliter les activités d’inspection empêche les États-Unis d’exercer des droits importants en vertu du traité et menace la viabilité du contrôle des armements nucléaires américano-russe”, a déclaré le département d’État dans un communiqué à Reuters.

Le conflit peut ajouter aux craintes que les deux plus grandes superpuissances nucléaires du monde ne soient plus en mesure de travailler ensemble sur des objectifs de non-prolifération dans un contexte de détérioration des relations entre Washington et Moscou. Le Kremlin a déclaré plus tôt ce mois-ci que les relations américano-russes étaient probablement au plus bas et n’offraient aucun espoir de s’améliorer alors que Washington est intervenu contre Moscou dans la crise ukrainienne.















Le Bulletin of the Atomic Scientists a averti la semaine dernière qu’une course aux armements nucléaires s’ensuivrait si New START est autorisé à expirer en 2026, comme prévu, sans être remplacé. Le nouveau START, que les présidents de l’époque, Barack Obama et Peter Medvedev, ont signé en 2010, a remplacé le traité de Moscou qui arrivera bientôt à expiration et a appelé à réduire de moitié le nombre de lanceurs de missiles nucléaires stratégiques mis en place dans le monde.

La Russie a un “chemin clair” pour avoir repris le respect du traité, et les États-Unis sont prêts à collaborer avec Moscou pour implanter pleinement l’accord, a déclaré le département d’État. En novembre, le Kremlin a annulé les pourparlers New START qui devaient avoir lieu au Caire. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu’il n’y avait aucune possibilité de reprendre les négociations tant que les États-Unis continuaient d’armer l’Ukraine.

“Les États-Unis ont l’intention de fournir encore plus d’armes à la région du conflit, dans laquelle la Fédération de Russie est directement impliquée”, La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré à l’époque. “C’est-à-dire qu’ils fourniront toutes ces armes, ils encourageront le régime de Kiev à causer encore plus d’effusions de sang, ils alloueront de l’argent aux activités extrémistes menées sous les auspices de ces personnes délirantes. Et nous nous assoirons avec eux à la même table et discuterons avec eux des questions de sécurité mutuelle, y compris celles qui sont dans leur intérêt ?”