Les États-Unis accusent la Corée du Nord de fournir à la Russie de l’artillerie pour la guerre contre l’Ukraine

La Maison Blanche a accusé mercredi la Corée du Nord d’avoir envoyé secrètement un “nombre important” d’obus d’artillerie à la Russie pour soutenir son invasion de l’Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis pensaient que la Corée du Nord “essayait de faire croire qu’ils étaient envoyés dans des pays du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord”. Il a refusé de fournir une estimation précise de la quantité de munitions envoyées pour soutenir l’effort russe.

Kirby a déclaré que la Corée du Nord “fournit secrètement” les munitions à la Russie, mais que “nous surveillons toujours cela pour déterminer si les expéditions sont réellement reçues”.

Kirby a insisté sur le fait que les expéditions nord-coréennes “ne changeront pas le cours de la guerre”, citant les efforts occidentaux pour réapprovisionner l’armée ukrainienne.

La Maison Blanche n’a pas précisé le mode de transport ni si les États-Unis ou d’autres pays tenteraient d’intercepter les expéditions vers la Russie.

Nouveaux décès signalés, pannes généralisées en Ukraine

Mercredi, en Ukraine, des milliers de foyers dans la région de Kyiv et ailleurs sont restés sans électricité, ont déclaré des responsables, alors que les frappes de drones et d’artillerie russes continuaient de viser les infrastructures énergétiques de l’Ukraine.

Le gouverneur de la région de Kyiv, Oleksiy Kukeba, a déclaré que 16 000 foyers étaient sans électricité et que des drones ont attaqué des installations énergétiques dans la région de Cherkasy, au sud de la capitale, provoquant des pannes de courant.

Mercredi, des ouvriers réparent un pont ferroviaire endommagé, alors que l’attaque russe contre l’Ukraine se poursuit, dans la région de Kharkiv. (Vyacheslav Madiyevsky/Reuters)

Bien que l’électricité et l’eau aient été rétablies dans la ville de Kyiv, Kuleba n’a pas exclu des pénuries d’électricité durant des “semaines” si les forces russes continuaient à frapper les installations énergétiques là-bas. Dans un article de Telegram, il a accusé les forces russes d’avoir tenté de provoquer une grave crise humanitaire.

Des pannes de courant ont également été signalées dans les villes du sud de Nikopol et Chervonohryhorivka à la suite “d’une attaque de drone à grande échelle”, a déclaré le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko.

Les deux villes sont situées de l’autre côté du fleuve Dnipro depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande installation nucléaire d’Europe. La Russie et l’Ukraine ont pendant des mois échangé leur responsabilité pour les bombardements sur et autour de la centrale qui, selon l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, pourraient provoquer une urgence radiologique.

La poursuite des bombardements russes dans neuf régions du sud et de l’est de l’Ukraine a causé la mort d’au moins quatre civils et en a blessé 17 autres entre mardi et mercredi, selon le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Les bombardements ont également pilonné des villes et des villages repris par l’Ukraine le mois dernier dans la région du nord-est de Kharkiv, blessant sept personnes.

Grain pour continuer à expédier

Un incendie russe a endommagé un hôpital et des immeubles d’appartements dans la ville de Toretsk, dans la région de Donetsk. Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré mercredi que les forces ukrainiennes et russes continuaient de se battre pour le contrôle des villes d’Avdiivka et de Bakhmut, deux cibles clés d’une offensive russe dans la région.

Dans le sud de l’Ukraine, les autorités installées par la Russie dans la région occupée de Kherson ont déplacé des civils à environ 90 kilomètres plus loin dans le territoire sous contrôle russe en prévision d’une contre-attaque ukrainienne majeure pour reprendre la capitale provinciale du même nom.

Des navires, y compris ceux transportant des céréales en provenance d’Ukraine et en attente d’inspections, sont ancrés au large de la côte turque d’Istanbul. (Chris McGrath/Getty Images)

Les efforts diplomatiques ont sauvé l’accord qui permettait aux céréales ukrainiennes et à d’autres produits de base d’atteindre les marchés mondiaux, la Russie ayant déclaré mercredi qu’elle s’en tiendrait à l’accord. La Russie a menacé de mettre fin à l’accord ce week-end, citant des allégations d’attaque de drone ukrainien contre sa flotte de la mer Noire en Crimée. L’Ukraine n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque, que certains responsables ukrainiens ont imputée aux soldats russes qui manient mal leurs propres armes.

L’ONU et la Turquie ont négocié des accords séparés avec la Russie et l’Ukraine en juillet pour s’assurer que l’Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l’Asie recevraient des céréales et d’autres denrées alimentaires de la région de la mer Noire pendant la guerre russe qui dure maintenant depuis huit mois en Ukraine.

REGARDER | Un jeune réfugié a vu des blessés, des morts dans son entourage en Ukraine :

Un jeune Ukrainien qui s’est échappé au Canada raconte son processus de départ de Bucha Denys, dont le nom de famille CBC est protégé, dit que son ami en Ukraine l’a aidé à entrer en contact avec sa nouvelle famille d’accueil au Canada.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs mondiaux de blé, d’orge, d’huile de tournesol et d’autres denrées alimentaires vers les pays en développement où beaucoup sont déjà aux prises avec la faim. Une perte de ces approvisionnements avant l’accord sur les céréales a fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires et a contribué à plonger des dizaines de millions de personnes dans la pauvreté, ainsi qu’à faire grimper les coûts de l’énergie.

L’accord sur les céréales a fait baisser les prix alimentaires mondiaux d’environ 15 % par rapport à leur sommet de mars, selon l’ONU.