2 actions à gros dividendes à 10%; Raymond James dit ‘Acheter’

Les actions à dividendes sont les couteaux suisses de la bourse. Lorsque les actions à dividendes augmentent, vous gagnez de l’argent. Quand ils n’augmentent pas, vous gagnez toujours de l’argent (grâce au dividende). Heck, même lorsqu’une action à dividende baisse de prix, ce n’est pas que de mauvaises nouvelles, car le rendement du dividende (le montant du dividende absolu, divisé par le cours de l’action) s’enrichit à mesure que le prix de l’action baisse. Aimez-vous trouver de bonnes actions à dividendes? Bien sûr que vous le feriez. Les analystes de Raymond James sont intervenus – et ils recommandent deux actions à dividendes à haut rendement pour les investisseurs qui cherchent à protéger leur portefeuille. Ce sont des actions avec un ensemble spécifique d’attributs clairs: un rendement du dividende de 10% et des notations Strong Buy.Kimbell Royalty Partners (KRP) Nous commencerons par Kimbell Royalty Partners, une société d’investissement foncier opérant dans certaines des principales pétrolières américaines. et les régions productrices de gaz: le Bakken du Dakota du Nord, la région des Appalaches de Pennsylvanie, les Rocheuses du Colorado et plusieurs formations au Texas. Kimbell détient des droits miniers sur plus de 13 millions d’acres dans ces régions et perçoit des redevances sur plus de 95 000 puits actifs. Plus de 40000 de ces puits se trouvent dans le bassin permien du Texas, la célèbre formation pétrolière qui a, au cours de la dernière décennie, contribué à faire des États-Unis un importateur net d’hydrocarbures en un exportateur net.La crise du coronavirus a frappé Kimbell directement dans le portefeuille, faire baisser les cours et les bénéfices des actions alors que les restrictions économiques, les verrouillages sociaux et le ralentissement économique ont tous frappé la production et la demande. La situation ne fait que commencer à se relancer, les revenus du T3 augmentant de 44% séquentiellement pour atteindre 24,3 millions de dollars. Kimbell a longtemps été un payeur de dividendes fiable, avec une torsion. Là où la plupart des actions à dividendes maintiennent leurs paiements stables, ne faisant généralement qu’un ajustement en un an, Kimbell a l’habitude de réévaluer son paiement de dividendes chaque trimestre. Le résultat est un dividende rarement prévisible, mais toujours abordable pour l’entreprise. La dernière déclaration, pour le troisième trimestre, était de 19 cents par action ordinaire, soit une hausse de 46% par rapport au trimestre précédent. À ce taux, le dividende rapporte ~ 10%. Couvrant l’action pour Raymond James, l’analyste John Freeman a noté: «Malgré une solide performance trimestrielle et une augmentation des distributions de près de 50% au troisième trimestre, le marché continue de sous-apprécier la proposition de valeur unique de Les atouts de Kimbell, à notre avis. Kimbell a une baisse de base de 13%, la meilleure de sa catégorie, une exposition à tous les grands bassins et produits de base, ainsi qu’un profil d’effet de levier très gérable … »En ce qui concerne la position anti-hydrocarbures possible d’une administration Biden, Freeman voit peu de raisons de s’inquiéter, disant: «Les investisseurs préoccupés par une présidence potentielle de Biden (qui semble de plus en plus probable) n’ont pas grand-chose à craindre au KRP. La société possède moins d’environ 2% de la superficie des terres fédérales, ce qui signifie qu’une interdiction de frac sur ces propriétés n’aurait pas d’impact important sur les activités de KRP et pourrait en fait les aider si elle améliorait l’impact global sur l’offre. « Conformément à ces commentaires, Freeman évalue KRP comme un achat fort et son objectif de prix de 9 $ implique qu’il a de la place pour une croissance de 25% à l’avenir. Achetez, sur la base de 5 critiques positives unanimes. Cette action est au prix de 7,21 $, et son objectif moyen de 11 $ est encore plus haussier que Freemans, suggérant une hausse sur un an de ~ 52%. (Voir l’analyse de l’action KRP sur TipRanks) NexPoint Real Estate Finance (NREF) NexPoint occupe le créneau des fiducies immobilières, investissant dans des prêts hypothécaires sur des logements locatifs, à la fois pour une ou plusieurs familles, ainsi que dans des unités de libre-entreposage et des bureaux. La société opère aux États-Unis, dans les principaux centres métropolitains .NexPoint a tenu son Introduction en bourse en février de cette année, juste avant que la pandémie de coronavirus n’inspire une crise économique. L’offre a vu 5 millions d’actions se vendre et a rapporté quelque 95 millions de dollars de capital. Depuis, les parts sont en baisse de 13%. Les bénéfices, cependant, ont affiché des gains à chaque trimestre complet que la société a déclaré en tant qu’entité publique, s’établissant à 37 cents par action au deuxième trimestre et à 52 cents au troisième trimestre. Le chiffre du troisième trimestre était de 30% au-dessus des prévisions. Le dividende est également solide. NexPoint a commencé avec un paiement de 22 cents par action au premier trimestre et l’a élevé au deuxième trimestre à son niveau actuel de 40 cents par action ordinaire. Cela annualise à 1,60 $, ce qui fait du rendement un impressionnant ~ 10% .Stephan Laws, analyste 5 étoiles avec Raymond James, est impressionné par ce qu’il voit ici. Laws écrit à propos de NexPoint: «Les investissements récents devraient entraîner une croissance significative des bénéfices de base, ce qui se reflète dans la fourchette de prévision du 4T augmentée de 0,49-0,53 $ par action (contre 0,46-0,50 $ par action). Les prévisions intègrent l’impact trimestriel complet des nouveaux investissements 3Q ainsi que des nouveaux investissements mezz réalisés en octobre. Nous augmentons nos estimations 4T et 2021, et nous avons renforcé notre confiance dans nos prévisions d’augmentation du dividende 1T21, que nous prévoyons désormais à 0,45 $ par action… »Suite à ces sentiments, Laws attribue une note Strong Buy à NREF. Son objectif de prix de 18 $ suggère que l’action a un potentiel de hausse de 9% pour l’année à venir. (Pour regarder l’historique de Laws, cliquez ici) Avec 2 revues d’achat récentes, le consensus des analystes sur les actions NREF est un achat modéré. L’objectif de cours moyen de 18 $ de l’action correspond à celui de Laws, ce qui implique une croissance de 9%. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.