Les États-Unis accusent la Chine de piratage de Microsoft

Malgré le bordel, l’annonce manquera de mesures punitives concrètes contre le gouvernement chinois, telles que des sanctions similaires à celles que la Maison Blanche a imposées à la Russie en avril, lorsqu’elle a blâmé le pays pour la vaste attaque SolarWinds qui a touché les agences gouvernementales américaines et plus de 100 entreprises.

WASHINGTON – L’administration Biden devrait accuser officiellement lundi le gouvernement chinois d’avoir violé les systèmes de messagerie Microsoft utilisés par bon nombre des plus grandes entreprises, gouvernements et sous-traitants militaires du monde, selon un haut responsable de l’administration. Les États-Unis sont également sur le point d’organiser un large groupe d’alliés, y compris tous les membres de l’OTAN, pour condamner Pékin pour les cyberattaques dans le monde.

En imposant des sanctions à la Russie et en organisant des alliés pour condamner la Chine, l’administration Biden a plongé plus profondément dans une guerre froide numérique avec ses deux principaux adversaires géopolitiques qu’à aucun moment de l’histoire moderne.





Bien qu’il n’y ait rien de nouveau à propos de l’espionnage numérique de la Russie et de la Chine – et des efforts de Washington pour le bloquer – l’administration Biden a été étonnamment agressive en appelant les deux pays et en organisant une réponse coordonnée.

Mais jusqu’à présent, il n’a pas encore trouvé la bonne combinaison d’actions défensives et offensives pour créer une dissuasion efficace, selon la plupart des experts extérieurs. Et les Russes et les Chinois sont devenus plus audacieux. L’attaque SolarWinds, l’une des plus sophistiquées jamais détectées aux États-Unis, était un effort du principal service de renseignement russe pour modifier le code d’un logiciel de gestion de réseau largement utilisé afin d’accéder à plus de 18 000 entreprises, agences fédérales et groupes de réflexion.

L’effort de la Chine n’était pas aussi sophistiqué, mais elle a profité d’une vulnérabilité que Microsoft n’avait pas découverte et l’a utilisée pour mener des activités d’espionnage et saper la confiance dans la sécurité des systèmes que les entreprises utilisent pour leurs communications principales. Il a fallu des mois à l’administration Biden pour développer ce que les responsables disent être une « haute confiance » que le piratage du système de messagerie de Microsoft a été fait à la demande du ministère de la Sécurité d’État, a déclaré le haut responsable de l’administration, et encouragé par des acteurs privés qui avaient été embauché par les services secrets chinois.

Le piratage a affecté des dizaines de milliers de systèmes, y compris des sous-traitants militaires.

La dernière fois que la Chine a été prise dans une surveillance à une telle échelle, c’était en 2014, lorsqu’elle a volé plus de 22 millions de dossiers d’habilitation de sécurité au Bureau de la gestion du personnel, permettant une compréhension approfondie de la vie des Américains qui sont autorisés à garder le contrôle de la nation. secrets.