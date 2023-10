Les États-Unis accusent la Chine de mener des manœuvres « dangereuses » de l’armée de l’air contre des avions militaires

Les États-Unis ont accusé la Chine d’avoir orchestré une campagne « concertée » de manœuvres aériennes dangereuses et provocatrices contre des avions militaires américains dans l’espace aérien international, avertissant que cela pourrait déclencher un conflit involontaire entre eux.

Le Pentagone a déclaré que les tactiques agressives des avions chinois avaient menacé les avions américains survolant les régions de la mer de Chine orientale et méridionale, totalisant plus de 180 incidents de ce type depuis l’automne 2021.

« Cela représente près de 200 cas où des opérateurs (chinois) ont… lâché des paillettes ou tiré des fusées éclairantes ou se sont approchés trop rapidement ou trop près d’avions américains », a déclaré Ely Ratner, secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité indo-pacifiques.

Les États-Unis et la Chine sont sur une trajectoire de collision qui pourrait risquer un conflit | Nouriel Roubini En savoir plus

« Plus au cours des deux dernières années qu’au cours de la décennie précédente », a-t-il ajouté.

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont à leur plus bas niveau depuis des années, avec des tensions sur toute une série de questions, notamment le commerce, les droits de l’homme, Taiwan et la mer de Chine méridionale.

« Ce type de comportement opérationnel peut provoquer des accidents, et des accidents dangereux peuvent conduire à un conflit par inadvertance », a déclaré Ratner, ajoutant que le nombre d’incidents, comptabilisé depuis l’automne 2021, s’élève à près de 300 si l’on inclut les alliés américains.

Ratner a allégué qu’il y avait une campagne intentionnelle de la part de Pékin « pour adopter ces comportements à risque afin de contraindre un changement dans l’activité opérationnelle légale des États-Unis ».

Dans un cas, a déclaré Ratner, un avion de combat chinois « s’est approché de notre actif à une vitesse de centaines de kilomètres par heure, clairement armé et se rapprochant à seulement 30 pieds », et y est resté plus de 15 minutes.

Cette image tirée d’une vidéo fournie par le département américain de la Défense montre l’interception d’un avion de guerre américain par des avions chinois. Photographie : AP

La conférence de presse de mardi fait suite à de précédents avertissements de la Maison Blanche au cours de l’été selon lesquels l’agressivité militaire chinoise en mer et dans les airs conduisait à des quasi-collisions et pourrait bientôt faire des victimes.

« Il ne faudra pas longtemps avant que quelqu’un soit blessé », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, aux journalistes en juin.

L’avertissement américain de mardi est intervenu alors que le Canada accusait séparément les avions de combat de Pékin d’avoir intercepté « imprudemment » un avion de patrouille maritime canadien. Des avions chinois ont suivi l’avion Aurora – en mission pour faire respecter les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord – pendant plusieurs heures, selon une équipe de télévision canadienne présente sur le vol.

L’un d’entre eux est arrivé à moins de cinq mètres de l’avion canadien, dans un geste que le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a qualifié de « non professionnel ».

Pékin a riposté mardi, accusant l’avion d’avoir « pénétré illégalement dans l’espace aérien » de l’île de Chiwei, située dans la région de Senkakus, sous administration japonaise, revendiquée par la Chine.

« L’avion militaire canadien a parcouru des milliers de kilomètres pour semer le trouble et provoquer des provocations aux portes de la Chine », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning. « La partie chinoise a traité cette affaire conformément à la loi et aux règlements. »

Les relations entre le Canada et la Chine ont atteint de nouveaux plus bas cette année à la suite d’accusations d’ingérence chinoise dans les élections canadiennes et de tentatives d’intimidation de députés, qui ont conduit à l’expulsion d’un diplomate chinois en mai.