Les États-Unis accusent la Chine de manipulation mondiale de l’information. C’est ironique

Washington, le plus grand manipulateur des médias au monde, met en garde le monde contre les « mensonges » de Pékin

Récemment, le Département d’État américain a publié un rapport intitulé « Comment la République populaire de Chine cherche à remodeler l’environnement mondial de l’information. » Washington y accuse la Chine d’employer « une variété de méthodes trompeuses et coercitives pour tenter d’influencer l’environnement international de l’information. » Ça dit « La manipulation de l’information par Pékin va du recours à la propagande, à la désinformation et à la censure » et la Chine « dépense des milliards de dollars chaque année dans des efforts de manipulation d’informations étrangères. »

Dès le début, le rapport reconnaît le droit de chaque pays à « raconter son histoire au monde » mais dit « Le récit d’une nation doit être basé sur des faits et s’élever et s’effondrer selon ses propres mérites. » Apparemment, les auteurs du journal n’ont vu aucune ironie dans ces maximes venant des États-Unis, le plus grand propagateur d’État de désinformation, de manipulation narrative et de tromperie au monde. C’est le pays dont les propres mensonges ont servi de prétexte à des guerres dévastatrices – voir l’incident du Golfe du Tonkin précédant la guerre du Vietnam, ou les affirmations sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein qui ont conduit à l’invasion de l’Irak.

Intention mise à part, la capacité même de la Chine à influencer l’environnement mondial de l’information est faible par rapport à celle des États-Unis. Pékin ne dispose pas de plusieurs avantages dont jouit Washington, notamment celui de parler la langue dominante du monde, qui imprègne toute la culture, la littérature, la musique, les médias et le cinéma. Les États-Unis sont un hégémon de l’information, et c’est pourquoi la Chine n’a pas été en mesure d’arrêter les changements d’opinion publique dans les pays occidentaux qui découlent de l’administration présidentielle américaine.

Les États-Unis façonnent à leur guise le discours et les récits mondiaux grâce à leur puissante capacité à coordonner l’appareil gouvernemental avec les incitations des entreprises, et créent ainsi un cycle d’information organique qui reflète leur agenda national. Au plus haut niveau, tous les principaux organes de presse des États-Unis, que ce soit le Washington Post, le Wall Street Journal, le New York Times, CNN, etc., suivent et soutiennent la politique étrangère de l’État.

Comme l’explique l’essai de Noam Chomsky «Consentement de fabrication, » Si les États-Unis se soucient d’une question relative aux droits de l’homme dans un pays ciblé, ils consacreront des ressources à placer cette question au premier plan de leur attention. Cela signifie que les groupes de réflexion parrainés par le gouvernement suivront cette question et publieront les points de discussion associés, tandis que les « experts » ayant certains points de vue bénéficieront d’une plateforme et d’une couverture médiatique, ainsi un système d’incitation auto-renforcé est créé par les États-Unis dans lequel les deux les experts et les professionnels des médias attachent leur propre carrière et leurs intérêts commerciaux à adhérer au récit établi, et bien sûr, si les principaux médias suivent un sujet, les petits le suivront dans une mentalité de troupeau.

Pourquoi consacrer votre temps à dénoncer les violations des droits de l’homme, par exemple en Arabie Saoudite, alors qu’il est beaucoup plus facile et plus lucratif de tourner son regard vers la Chine ? Inscrivez-vous à l’agenda anti-Pékin et vous disposerez d’un réseau de dissidents, de groupes de réflexion, de documents divulgués et d’autres éléments soutenus par Washington pour faciliter vos reportages. Par conséquent, vous devenez enclin à suivre « l’actualité » et Washington est ainsi capable de contrôler votre programme de reportage, que vous dramatisez ensuite délibérément et dramatisez, créant une autre boucle auto-renforcée qui polarise et met fin au débat objectif sur la question. Les États-Unis sont également en mesure de mettre un terme à un problème lorsqu’ils le jugent opportun.

Pour la Chine, en revanche, faire de même est beaucoup moins réalisable. Pékin n’a pas l’avantage initial d’avoir à ses côtés la langue la plus utilisée sur Terre. En ligne, 58,8 % de tout le contenu est en anglais et seulement 1,7 % en chinois, ce qui signifie que la majorité absolue des opinions sur la Chine sont à la fois produites et consommées par des anglophones. Pour la Chine, c’est une seconde langue, ce qui limite considérablement la base culturelle du soft power de Pékin. En outre, alors que les États-Unis ont, comme décrit ci-dessus, créé et perfectionné un système d’incitation à la cooptation et au contrôle par procuration des grands médias internationaux, la Chine ne dispose pas d’un tel système, du moins pas à une échelle comparable. . Au lieu de cela, il dispose d’un système hiérarchique et direct entre l’État et les médias qui obéit aux ordres, ce qui réduit la crédibilité et la portée de son message. Les journalistes chinois n’ont donc pas la tradition « journalistique » des grands médias américains et ne savent donc pas comment utiliser les médias comme une entreprise compétitive selon les normes du capitalisme.

Cela signifie que la Chine ne peut pas être la machine à désinformation que le Département d’État américain décrit comme étant. Pendant ce temps, les États-Unis excellent dans la tromperie réussie plus que tout autre pays au monde. Parfois, cela n’est même pas caché, comme par exemple les propositions visant à investir des centaines de millions de dollars dans des projets visant à promouvoir une couverture négative de l’initiative « la Ceinture et la Route ». Après tout, pourquoi pensez-vous que l’opinion publique à l’égard de la Chine s’est fortement détériorée dans les pays occidentaux ? Bien sûr, votre groupe de réflexion moyen prétendra que c’est la faute de Xi Jinping, mais le fait qu’un groupe de réflexion affirme cela en premier lieu pourrait indiquer qui est la véritable force malveillante de l’opinion publique mondiale.