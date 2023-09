Les États-Unis accusent Google de payer des milliards pour maintenir sa domination dans le domaine de la recherche, alors que s’ouvre un procès antitrust

Le moteur de recherche de Google constitue un élément clé de son activité, générant des ventes publicitaires et d’autres domaines de profit pour la quatrième entreprise la plus valorisée au monde.

Le ministère américain de la Justice a accusé Google d’Alphabet de payer 10 milliards de dollars par an à des fabricants d’appareils comme Apple, à des sociétés de téléphonie mobile comme AT&T et à des fabricants de navigateurs comme Mozilla pour maintenir la part de marché de son moteur de recherche à environ 90 pour cent.

Google a fait valoir mardi que les États-Unis avaient tort de dire que le géant de la recherche et de la publicité avait enfreint la loi pour conserver sa part de marché massive, soulignant que son moteur de recherche était extrêmement populaire en raison de sa qualité et que les utilisateurs insatisfaits pouvaient changer de moteur en « quelques clics faciles ». ».

« Les utilisateurs disposent aujourd’hui de plus d’options de recherche et de plus de moyens d’accéder à l’information en ligne que jamais auparavant », a ajouté Schmidtlein. Il a poursuivi en affirmant que Google avait remporté les concours organisés par Apple et Mozilla pour sélectionner les meilleurs moteurs de recherche.

Selon Schmidtlein de Google, les consommateurs mécontents n’ont besoin que de « quelques clics simples » pour remplacer l’application Google depuis leurs appareils ou appeler Bing, Yahoo ou DuckDuckGo de Microsoft dans un navigateur pour utiliser un moteur de recherche alternatif.

Dintzer, du ministère de la Justice, a affirmé plus tôt mardi qu’en plus des paiements, Google avait manipulé les enchères pour les publicités placées sur Internet afin d’augmenter les prix pour les annonceurs.

Les géants américains de la technologie se préparent à la plus grande répression antitrust de l’UE

« Les défauts sont puissants, l’échelle compte et Google a maintenu illégalement un monopole pendant plus d’une décennie », a déclaré Dintzer. Les conséquences sont que sans concurrence sérieuse, Google innove moins et accorde moins d’attention à d’autres préoccupations comme la vie privée, a-t-il déclaré.

Dintzer a également déclaré que le département avait trouvé des preuves que Google avait pris des mesures pour protéger les communications concernant les paiements effectués à des entreprises comme Apple. « Ils savaient que ces accords franchissaient les limites de l’antitrust », a-t-il déclaré.

Il a montré une conversation dans laquelle le PDG de Google, Sundar Pichai, a demandé que la fonction historique soit désactivée.

William Cavanaugh, s’exprimant au nom des États dirigés par le Colorado, s’est concentré sur les allégations selon lesquelles Google aurait hésité à donner à Microsoft l’accès aux fonctionnalités de Google Marketing Platform SA360, arguant qu’il l’avait fait pour des raisons financières.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, s’exprime sur scène lors de la session d’ouverture de Google I/O à Mountain View, en Californie, en mai. Photo : TNS

Le premier témoin du gouvernement a été l’économiste de Google, Hal Varian, interrogé sur les discussions au sein de l’entreprise au milieu et au début des années 2000 sur l’importance pour Google de devenir la page d’accueil par défaut.

« Je pense qu’en général, avoir le défaut est précieux », a-t-il déclaré.

Les plaidoiries d’ouverture du procès ont eu lieu devant un tribunal fédéral bondé à Washington. L’essai devrait durer jusqu’à 10 semaines, en deux phases. Dans la première, le juge Amit Mehta décidera si Google a enfreint la loi antitrust dans la manière dont il gère les recherches et la publicité liée aux recherches.

S’il s’avère que Google a enfreint la loi, le juge Mehta décidera alors de la meilleure façon de résoudre le problème. Il peut décider simplement d’ordonner à Google de mettre fin aux pratiques qu’il a jugées illégales ou il peut ordonner à Google de vendre des actifs.

Google étendra son outil d’IA générative à certains sites Web

Le gouvernement, dans sa plainte, a demandé « un allègement structurel selon les besoins », mais ne l’a pas défini.

La bataille juridique a d’énormes implications pour les Big Tech, qui ont été accusées d’acheter ou d’étrangler de petits concurrents, mais qui se sont isolées de nombreuses accusations de violation de la loi antitrust parce que les services que les entreprises fournissent aux utilisateurs sont gratuits, comme dans le cas de Google, ou peu coûteux, comme dans le cas d’Amazon.com.

Les précédents procès antitrust majeurs incluent Microsoft, déposé en 1998, et AT&T, déposé en 1974. On attribue à la dissolution d’AT&T en 1982 le mérite d’avoir ouvert la voie à l’industrie moderne de la téléphonie mobile, tandis que la lutte avec Microsoft est créditée d’avoir ouvert l’espace à Google. et d’autres sur Internet.