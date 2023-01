Les États-Unis accusent Google d’abuser du monopole de la technologie publicitaire

Le ministère de la Justice et un groupe d’États ont poursuivi Google mardi, l’accusant d’abuser illégalement d’un monopole sur la technologie qui alimente la publicité en ligne, dans le cadre du premier procès antitrust de l’agence contre un géant de la technologie sous le président Biden et d’une escalade de la pression juridique sur l’un des les plus grandes sociétés Internet du monde.

Le procès a déclaré que Google avait “corrompu la concurrence légitime dans l’industrie de la technologie publicitaire en s’engageant dans une campagne systématique pour prendre le contrôle du large éventail d’outils de haute technologie utilisés par les éditeurs, les annonceurs et les courtiers, pour faciliter la publicité numérique”. Le procès a demandé au tribunal de district américain du district oriental de Virginie de forcer Google à vendre sa suite de produits de technologie publicitaire et d’empêcher l’entreprise de se livrer à des pratiques prétendument anticoncurrentielles.

Il s’agissait du cinquième procès antitrust intenté par des responsables américains contre Google depuis 2020, alors que les législateurs et les régulateurs du monde entier tentent de limiter le pouvoir que les grandes entreprises technologiques exercent sur l’information et le commerce en ligne. En Europe, Amazon, Google, Apple et d’autres ont fait l’objet d’enquêtes et d’accusations antitrust, tandis que les régulateurs ont adopté de nouvelles lois pour limiter les méfaits des médias sociaux et certaines pratiques telles que la collecte de données.

Aux États-Unis, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a été poursuivie en justice en 2020 pour des allégations selon lesquelles elle aurait illégalement écrasé des rivaux naissants. Google a fait l’objet d’un examen particulier. En 2020, un groupe d’États dirigé par le Texas a intenté une action en justice antitrust contre lui concernant la technologie publicitaire, tandis que le ministère de la Justice et un autre groupe d’États ont poursuivi séparément Google pour avoir abusé de sa domination sur la recherche en ligne. En 2021, certains États ont également poursuivi les pratiques de l’App Store de Google.