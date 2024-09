Les États-Unis accusent Dimitri Simes, ancien conseiller de la campagne de Trump en 2016, d’avoir travaillé pour une télévision russe sanctionnée

WASHINGTON — Le gouvernement américain a accusé un citoyen américain d’origine russe et ancien conseiller de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 d’avoir travaillé pour une chaîne de télévision d’État russe sanctionnée et d’en avoir blanchi les bénéfices.

Les actes d’accusation annoncés jeudi par le ministère de la Justice allèguent que Dimitri Simes et son épouse ont reçu plus d’un million de dollars et une voiture personnelle avec chauffeur en échange du travail qu’ils ont effectué pour la chaîne russe Channel One depuis juin 2022. Le réseau a été sanctionné par les États-Unis en 2022 pour l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Simes, 76 ans, et sa femme, Anastasia Simes, ont une maison en Virginie et se trouveraient en Russie.

« Ces accusés auraient violé les sanctions mises en place en réponse à l’agression illégale de la Russie en Ukraine », a déclaré le procureur américain Matthew M. Graves dans un communiqué annonçant les actes d’accusation. « De telles violations nuisent à nos intérêts de sécurité nationale – un fait que Dimitri Simes, avec la grande expérience qu’il a acquise dans les affaires nationales après avoir fui l’Union soviétique et être devenu citoyen américain, aurait dû apprécier de manière unique. »

Ces inculpations surviennent à un moment où les inquiétudes concernant les efforts russes visant à s’immiscer dans les prochaines élections américaines en utilisant la désinformation et la propagande en ligne sont renouvelées. Les autorités fédérales inculpées deux employés de l’organisation médiatique russe RT qui finançaient secrètement une entreprise du Tennessee produisant du contenu pro-russe.

Simes, qui dirigeait un groupe de réflexion à Washington appelé le Center for the National Interest, a joué un rôle important dans l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 et ses liens potentiels avec la campagne Trump.

Le rapport relate interactions que Simes, né en Union soviétique et immigré aux États-Unis dans les années 1970, avait des relations avec diverses personnalités dans l’entourage de Trump, y compris le gendre de Trump, Jared Kushner.

Avant une de ces réunions, selon le rapport Mueller, Simes a envoyé à Kushner une lettre détaillant les points de discussion potentiels de Trump sur la Russie et a également transmis des informations désobligeantes sur Bill Clinton qui ont ensuite été transmises à d’autres représentants de la campagne.

Le groupe de réflexion de Simes a aidé à organiser un discours de politique étrangère à l’hôtel Mayflower à Washington au cours duquel Simes a présenté Trump. Parmi les personnes présentes figurait Sergei Kislyak, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis à l’époque.

Simes n’a jamais été accusé d’aucun crime en rapport avec l’enquête.

Après la publication du rapport, Simes s’est défendu dans une interview au Washington Post : « Je n’ai rien vu dans le rapport Mueller qui puisse indiquer de quelque manière que ce soit une activité douteuse de ma part ou de la part du centre. »

Un deuxième acte d’accusation allègue qu’Anastasia Simes, 55 ans, a reçu des fonds de l’homme d’affaires russe sanctionné Alexander Udodov. Udodov était sanctionné l’année dernière pour son soutien au gouvernement russe. Il est l’ancien beau-frère du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et a été lié à des transactions commerciales avec les deux. Udodov a également fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent.

S’ils sont reconnus coupables de ces accusations, le couple risque une peine allant jusqu’à 20 ans de prison.

Les messages laissés à un avocat de Simes et de la campagne Trump n’ont pas reçu de réponse immédiate jeudi.