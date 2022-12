Les États-Unis accusent des pirates chinois d’avoir volé des millions d’argent de secours Covid-19

Les pirates chinois ont volé des dizaines de millions de dollars de prestations de secours américaines Covid-19 depuis 2020, ont annoncé lundi les services secrets.

Les services secrets ont refusé de fournir des détails supplémentaires, mais ont confirmé un rapport de NBC News selon lequel l’équipe de piratage chinoise qui serait responsable est connue dans la communauté de recherche en sécurité sous le nom d’APT41 ou Winnti.

APT41 est un groupe cybercriminel prolifique qui a mené un mélange de cyber-intrusions soutenues par le gouvernement et de violations de données à motivation financière, selon des experts.

Plusieurs membres du groupe de piratage ont été inculpés en 2019 et 2020 par le ministère américain de la Justice pour avoir espionné plus de 100 entreprises, notamment des sociétés de développement de logiciels, des fournisseurs de télécommunications, des entreprises de médias sociaux et des développeurs de jeux vidéo.

“Malheureusement, le Parti communiste chinois a choisi une voie différente pour rendre la Chine sûre pour les cybercriminels tant qu’ils attaquent des ordinateurs hors de Chine et volent la propriété intellectuelle utile à la Chine”, a déclaré à l’époque l’ancien sous-procureur général Jeffrey Rosen.

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré dans un communiqué que la Chine s’était toujours “fermement opposée et réprimée à toutes les formes de cybervol et de piratage”, et qu’elle s’opposait aux “accusations sans fondement” contre le pays en matière de cybersécurité.