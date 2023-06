Les États-Unis accusent des entreprises chinoises de piqûre de fentanyl — RT World News

Une entreprise de biotechnologie basée à Wuhan a été accusée de contrebande de produits chimiques précurseurs de la drogue

Le ministère américain de la Justice a dévoilé vendredi trois actes d’accusation fédéraux contre quatre entreprises chinoises et huit individus, alléguant qu’ils avaient fabriqué et fourni des précurseurs chimiques pour le fentanyl, une drogue mortelle. Un acte d’accusation affirme que les accusés étaient de mèche avec les cartels de la drogue mexicains.

« Aujourd’hui, nous ciblons le tout début de la chaîne d’approvisionnement du fentanyl : les fabricants chinois des produits chimiques bruts utilisés pour fabriquer le fentanyl et ses analogues », Damian Williams, avocat américain du district sud de New York (SDNY), a déclaré dans un communiqué.

L’acte d’accusation de SDNY accuse Amarvel Biotech de « Trafic de fentanyl, importation de précurseurs chimiques et blanchiment d’argent. » Amarvel est basé à Wuhan, dans la province du Hubei.

Deux employés d’Amarvel, Qingzhou ‘Bruce’ Wang et Yiyi ‘Chiron’ Chen, ont été arrêtés au début du mois. Ils ont été expulsés des Fidji le 8 juin, arrêtés par la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis et ont comparu devant un juge fédéral à Hawaï le 9 juin. Les suspects sont actuellement incarcérés à Honolulu. Un troisième employé nommé, Fnu Lu ‘Anita’ Yang, est toujours en fuite. Tous trois sont des ressortissants chinois.

Williams a décrit Wang et Chen comme « un dirigeant d’entreprise et un responsable marketing » et ont dit qu’ils étaient « dans les menottes américaines. Et ils vont faire face à la justice dans une salle d’audience américaine.

Selon le gouvernement américain, Amarvel a « ouvertement annoncé » livraisons de produits chimiques précurseurs de fentanyl aux États-Unis et au Mexique, y compris la ville de Culiacan, siège du tristement célèbre cartel de Sinaloa. La société aurait également fait de la publicité en utilisant un emballage trompeur, étiquetant le contenu comme « nourriture pour chien, noix ou huile de moteur » pour éviter la détection.















L’acte d’accusation affirme qu’Amarvel a expédié environ 999,7 grammes de 1-boc-4-AP, environ 1 002,6 grammes de 1-boc-4-pipéridone – tous deux précurseurs du fentanyl – et environ 893,6 grammes de méthylamine, précurseur de la méthamphétamine, de la Chine à New York, en échange contre des paiements en crypto-monnaie. Ils ont interagi avec au moins deux sources confidentielles de la DEA au cours de l’enquête d’infiltration de huit mois.

La DEA a fini par confisquer plus de 200 kg de précurseurs chimiques liés au fentanyl, suffisamment pour fabriquer jusqu’à 55 kg de la drogue, décrite comme « Suffisamment de doses mortelles pour tuer 25 millions d’Américains. »

Vendredi, le district est de New York a dévoilé deux autres actes d’accusation. L’un d’eux a accusé Anhui Rencheng Technology Co. Ltd. et Anhui Moker New Material Technology Co., ainsi que Shutong Wang et Shifang ‘Eva’ Ruan, de « complot en vue de fabriquer et de distribuer du fentanyl, fabrication de fentanyl » et d’infractions connexes, ainsi que de complot en vue de distribuer la substance contrôlée butonitazène. Deux autres ressortissants chinois, Xinyu ‘Sarah’ Zhao et Yue ‘Ellie’ Gao, ont été accusés de fraude douanière et d’étiquetage erroné de médicaments. Le deuxième acte d’accusation accuse Hebei Gesuke Trading Co. Ltd. et Ruiqing Li d’infractions similaires.

Les entreprises impliquées auraient ajouté « masquer » molécules à leurs précurseurs de fentanyl, modifiant légèrement la signature chimique pour échapper aux protocoles de test et aux réglementations pertinentes. Le gouvernement américain allègue avoir également fourni des instructions aux acheteurs sur la manière de supprimer les molécules masquantes à la réception et d’améliorer le rendement en fentanyl des précurseurs fournis.

Le fentanyl est un opioïde synthétique hautement addictif, considéré comme 50 fois plus puissant que l’héroïne.