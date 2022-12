Les États-Unis accusent cinq Russes d’avoir acheté illégalement des appareils électroniques

Les accusés sont soupçonnés de contrebande de technologies sensibles et de blanchiment d’argent, selon le ministère de la Justice

Cinq ressortissants russes ont été inculpés aux États-Unis pour “illégalement” acheter du matériel électronique – dont certains pourraient être utilisés à des fins militaires – ainsi que blanchir de l’argent et tenter d’escroquer Washington, a annoncé mardi le ministère de la Justice du pays. Il a ajouté que deux ressortissants américains avaient également été inculpés dans cette affaire.

Selon un communiqué publié sur le site Web du département, les accusés auraient conspiré pour obtenir des technologies de qualité militaire et à double usage auprès d’entreprises américaines pour le secteur de la défense russe et pour faire passer en contrebande des munitions de fusils de sniper, le tout en violation des sanctions américaines imposées à Moscou. plus tôt cette année sur sa campagne militaire en cours en Ukraine.

Le ministère de la Justice note en outre que certains des “composants électroniques hautement sensibles et fortement réglementés” prétendument acquis par les défendeurs pourraient être utilisés dans le “développement d’armes nucléaires et hypersoniques, informatique quantique et autres applications militaires.”

Dans sa déclaration, le ministère de la Justice suggère que l’un des accusés travaille pour le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie tandis que les autres sont affiliés à Serniya Engineering et Sertal LLC – deux sociétés basées à Moscou qui, selon les États-Unis, opèrent sous la direction des services de renseignement russes. pour acquérir de l’électronique de pointe pour le complexe militaro-industriel russe.

Les deux sociétés ont toutefois nié avoir quoi que ce soit à voir avec les ressortissants russes accusés. «Ce sont toutes des fictions sanctionnées. Nous n’avons rien à voir avec les gens qui apparaissent dans les nouvelles, rien », Le directeur général de Serniya, Sergey Ershov, a déclaré à RT, ajoutant que sa société était entraînée dans cette affaire pour une raison inconnue.

Serniya et Sertal ont été sanctionnés par les États-Unis après que Moscou a lancé sa campagne en Ukraine. Les États-Unis ont accusé les entreprises et les personnes qui leur sont associées d’être “instrument de la machine de guerre de la Fédération de Russie.”

Les accusés pourraient tous encourir jusqu’à 30 ans de prison s’ils sont reconnus coupables. Cependant, seuls trois des sept accusés – un ressortissant russe et deux ressortissants américains – ont été appréhendés jusqu’à présent.