Les États-Unis accusent 3 personnes d’avoir comploté pour tuer un auteur irano-américain à New York

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice a inculpé trois hommes dans le cadre d’un complot soutenu par l’Iran visant à tuer un auteur et militant irano-américain qui s’est prononcé contre les violations des droits de l’homme, ont annoncé vendredi des responsables.

Les hommes, Rafat Amirov, 43 ans, d’Iran, Polad Omarov, 38 ans, de République tchèque et de Slovénie et Khalid Mehdiyev, 24 ans, de Yonkers, New York, ont été accusés de blanchiment d’argent et de meurtre pour compte d’autrui dans un acte d’accusation non scellé. au tribunal fédéral de New York. Les trois hommes étaient en garde à vue et un attendait son extradition vers les États-Unis

Bien que les autorités n’aient pas identifié la cible présumée par son nom, les circonstances décrites dans les documents judiciaires ressemblaient étroitement à celles de Masih Alinejad, un militant de l’opposition iranienne et écrivain en exil à New York.

Mehdiyev a été arrêté l’année dernière après avoir été retrouvé en train de conduire dans le quartier de Masih à Brooklyn avec un fusil chargé et des dizaines de cartouches. Alinejad a déclaré à l’Associated Press à l’époque que les autorités lui avaient dit que l’homme la cherchait et qu’une vidéo de sécurité à domicile l’avait surpris en train de se cacher devant sa porte d’entrée.

“Le gouvernement iranien a déjà pris pour cible des dissidents du monde entier, y compris la victime, qui s’opposent aux violations des droits de l’homme par le régime”, a déclaré le procureur général Merrick Garland en annonçant les accusations.

Il a déclaré que “des individus en Iran” avaient chargé les accusés de mener à bien le complot visant à tuer l’activiste. Les responsables fédéraux ont également appris que des photos avaient été prises du domicile de l’activiste.

“La victime a rendu public les violations des droits de l’homme par le gouvernement iranien, le traitement discriminatoire des femmes, la suppression de la participation et de l’expression démocratiques et le recours à l’emprisonnement arbitraire, la torture et l’exécution”, a déclaré Garland. « Cette activité représentait une telle menace pour le gouvernement iranien que le juge en chef des tribunaux révolutionnaires iraniens a averti que quiconque enverrait à la victime des vidéos critiquant le régime serait condamné à la prison.

En 2021, un responsable du renseignement iranien et trois autres personnes ont été accusés d’avoir comploté pour kidnapper la victime, a-t-il déclaré.

Les trois accusés sont originaires d’Azerbaïdjan, qui partage une frontière et des liens culturels avec l’Iran.

Lindsay Whitehurst et Ellen Knickmeyer, Associated Press