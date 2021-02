Les États-Unis accusent 3 Nord-Coréens de pirater le film Seth Rogen / James Franco et de voler 1,3 milliard de dollars

Les États-Unis accusent 3 Nord-Coréens de pirater le film Seth Rogen / James Franco et de voler 1,3 milliard de dollars

Les États-Unis ont inculpé trois programmeurs informatiques nord-coréens pour le vol de 1,3 milliard de dollars et l’attaque très médiatisée contre un film hollywoodien mettant en vedette Seth Rogen et James Franco qui représente Kim Jong-un en train d’être assassiné.

L’acte d’accusation nomme Jon Chang Hyok, 31 ans, Kim Il, 27 ans, et Park Jin Hyok, 36 ans, comme « Hackers militaires » derrière la cyberattaque sur Sony Pictures Entertainment en 2014, prétendument en réponse au film «The Interview».

L’opération de « hack-and-dump » sur Sony a vu des pans de ses données supprimées et d’autres informations publiées en ligne, dans ce qui a été considéré comme étant les services de renseignement nord-coréens ripostant au film controversé.

Park a déjà été inculpé dans une plainte non scellée en 2018 et a été nommé dans le nouvel acte d’accusation de 33 pages non scellé mercredi, aux côtés de Jon et Kim.

Les accusations du groupe incluent le complot en vue de commettre des fraudes et des abus informatiques, passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, et de complot en vue de commettre une fraude bancaire et bancaire, qui porte une peine maximale de 30 ans.

Aussi sur rt.com Des pirates informatiques nord-coréens ont tenté de voler les données du vaccin Covid-19 de Pfizer, selon un législateur sud-coréen

Selon l’acte d’accusation, le citoyen canado-américain Ghaleb Alaumary, 37 ans, originaire de l’Ontario, a plaidé coupable pour le blanchiment d’une partie de l’argent volé par le trio et d’autres crimes, y compris des braquages ​​bancaires par Internet.

« Les agents nord-coréens, utilisant des claviers plutôt que des armes à feu, volant des portefeuilles numériques de crypto-monnaie au lieu de sacs d’argent, sont les principaux voleurs de banque au monde », a déclaré le procureur général adjoint John C. Demers.

L’acte d’accusation de grande envergure accuse également les Nord-Coréens d’avoir mené l’attaque du ransomware WannaCry en 2017, où des centaines d’ordinateurs utilisant Windows ont été piratés à travers le monde.

Les données personnelles des utilisateurs ont été volées et des rançons ont été demandées en bitcoin. Bien que seule une petite somme d’argent ait été versée, les pertes totales de l’attaque ont été estimées à 8 milliards de dollars.

Dans l’acte d’accusation de mercredi, les procureurs américains ont également accusé le trio d’autres cyberattaques et avoir volé 1,3 milliard de dollars en espèces et en crypto-monnaie à des institutions financières et des entreprises.

Aussi sur rt.com Le vol de 300 millions de dollars par la Corée du Nord n’est pas un signe de désespoir, mais une indication qu’elle fera tout ce qu’il faut pour avoir des armes nucléaires

On dit également qu’ils ont créé et utilisé plusieurs applications de crypto-monnaie malveillantes et ont frauduleusement commercialisé une plate-forme blockchain.

Des hackers nord-coréens ont déjà été accusés d’attaques et de vols majeurs ce mois-ci, y compris dans un rapport de l’ONU selon lequel Pyongyang aurait volé plus de 300 millions de dollars l’année dernière dans le but d’alléger la pression des sanctions financières.

Un député de la Corée du Sud voisine a accusé cette semaine des pirates informatiques du nord d’une tentative de vol de données liées au vaccin Covid-19 développé par Pfizer.

Le législateur Ha Tae-keung a rapporté que le service national de renseignement de Séoul avait découvert que la Corée du Nord avait utilisé « cyber guerre » pour cibler les systèmes de Pfizer, bien que le fabricant de médicaments n’ait pas confirmé l’attaque.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!