Les États-Unis accueilleront une Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes en 2025

Les États-Unis accueilleront la Coupe du monde des clubs en 2025, la première fois que le tournoi de la FIFA comptera 32 équipes.

Le Real Madrid, Manchester City et Chelsea ont déjà gagné des places en tant que récents vainqueurs de la Ligue des champions pour la programmation élargie du tournoi qui devrait tester les stades et les opérations un an avant la Coupe du monde 2026.

Les États-Unis accueilleront la Coupe du monde masculine avec le Canada et le Mexique, et la FIFA pourrait encore donner des matchs de la Coupe du monde des clubs à ces pays.

La Coupe du monde des clubs aura lieu en juin-juillet 2025. Les États-Unis ont été choisis comme hôte lors d’une réunion en ligne du Conseil de la FIFA.

La FIFA a salué « la position des États-Unis en tant que leader reconnu dans l’organisation d’événements mondiaux et parce qu’elle permettrait à la FIFA de maximiser les synergies avec la livraison » du tournoi 2026.

Le Seattle Sounders FC est également dans la formation pour la Coupe du monde des clubs en tant que champion 2022 de la région de football nord-américaine Concacaf. Les Américains devraient obtenir une autre entrée en tant que nation hôte.